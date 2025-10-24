НА ЖИВО
          Руснаците тайно са се приближили до Херсон с РСЗО и са разгромили украинските позиции със съкрушителна сутрешна канонада (ВИДЕО)

          Атака на Херсон
          Атака на Херсон
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Тази сутрин, 24 октомври, руската армия нанесе удар по Херсон, използвайки реактивни системи за залпов огън (РСЗО), като проближи оръжията на левия бряг на Днепър на максимално близка дистанция. Това разкри Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Южна Украйна, цитиран от УНИАН.

          По думите му, руските войски цинично са атакували жилищни райони на града, използвайки РСЗО. Те са използвали максималните възможности на техниката си, за да нанесат удари по цивилни райони.

          „Врагът е преместил реактивните системи за залпов огън на пределно близка дистанция и е нанесъл удар. Призовавам жителите на временно окупираните територии да докладват за подобни движения на вражеска техника и оръжия. В края на краищата те трябва да видят къде удрят тези оръжия – техните съграждани, цивилни“, подчерта Волошин.

          Войникът казва, че информацията за местоположението на огневите позиции на руснаците е от критично значение – всеки детайл за местоположението на техника помага на украинските въоръжени сили да укрепят контрабатарейните операции и да спасят живота на жителите на Херсон.

          Той съобщи, че последиците от сутрешната атака са ужасяващи: разрушени или повредени са над 30 частни къщи и над 15 жилищни сгради. Според местните власти броят на ранените в квартал Корабелни на града е нараснал до 22.

