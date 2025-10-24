НА ЖИВО
          Ружа Райчева: Има опасност от финансова криза в началото на 2026-а година, изборите са гарантирани

          „Има опасност от финансова криза в началото на 2026-а година, изборите са гарантирани.“

          Това каза журналистът Ружа Райчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според журналистката Борисов е изгубил гласове преди шестото място на изборите в Пазарджик. Тя посочи, че председателят на ГЕРБ губи от рейтинга си при всяко излизане на Пеевски.

          Райчева беше категорична, че при смяна на президента ще се стигне до нова промяна в законите, с която пак да се върнат правомощията му. По думите й снимката на Пеевски и Борисов, стоящи един до друг, официализира брака между лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

          Инциденти

          ПЪРВО В „ЕВРОКОМ“: Машината за метрото в София удави една от новите станции

          Никола Павлов -
          Инцидент по време на строежа на новите метростанции в София. По непотвърдена информация, с която разполага "Евроком", тунелопробивната машина е засегнала подпочвена река, в...
          България

          Парична гаранция освободи мъж и жена, обвинени за измама с ремонтни дейности

          Десислава Димитрова -
          Районният съд в Пловдив отхвърли искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо Милена Ангелова и Басри Али.
          Политика

          Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник

          Георги Петров -
          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно пленарно заседание на парламента на 28 октомври 2025 г. (вторник) от 13:00 часа, съобщиха от правителствената...

