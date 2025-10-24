„Има опасност от финансова криза в началото на 2026-а година, изборите са гарантирани.“

Това каза журналистът Ружа Райчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според журналистката Борисов е изгубил гласове преди шестото място на изборите в Пазарджик. Тя посочи, че председателят на ГЕРБ губи от рейтинга си при всяко излизане на Пеевски.

Райчева беше категорична, че при смяна на президента ще се стигне до нова промяна в законите, с която пак да се върнат правомощията му. По думите й снимката на Пеевски и Борисов, стоящи един до друг, официализира брака между лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало.