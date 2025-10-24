Съдът на ЕС: Формулата за парното в България е непрозрачна и неточна

Съдът на Европейския съюз постанови, че математическата формула за дялово разпределение в сметките за парно у нас не осигурява прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление. Решението е задължително за всички български институции и според експерти трябва да доведе до отмяна и пренаписване на формулата, съобщава Lex.bg.
Съдът в Люксембург посочва, че няма проблем всеки собственик да плаща част от енергията, отдаденa от тръбите и сградната инсталация, стига правилата да гарантират точност и прозрачност.
Решението идва на фона на дългогодишни съдебни спорове около начина, по който се изчисляват сметките за парно. Върховният административен съд вече е отменял методиката няколко пъти, но всяка следваща версия на формулата е запазвала основните ѝ параметри.
Съдът на ЕС подчертава, че Директивата за енергийна ефективност (2012/27/ЕС) изисква разходите за отопление да се изчисляват по ясни и проверими правила, така че крайните потребители да знаят как се формират сметките им и да могат да управляват личното си потребление.
Решението се очаква да има сериозен ефект върху начина на формиране на сметките за топлинна енергия в България, като може да принуди институциите да преработят цялата методика за дялово разпределение.
