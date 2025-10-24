Сърбия – първата в Европа, която ще изпита новата руска противоракова ваксина

В пореден пример на т.нар. „ваксинна дипломация“ Русия намира подкрепа в Европа чрез Сърбия, пише италианското издание Corriere della Sera. Белград ще бъде първата държава в света, която ще тества новата руска противоракова ваксина Enteromix, разработена от Медицинския и радиологичен изследователски център в Москва.

Сръбският министър на икономическото сътрудничество Ненад Попович обяви, че ваксината е „персонализирана“ и ще може да се произвежда лесно с помощта на изкуствен интелект. Тя ще комбинира генетичен материал на пациента с туморна тъкан и ще цели лечение на метастази при меланом и рак на дебелото черво.

По думите на Попович вече има директно споразумение между Владимир Путин и Александър Вучич, а до края на годината сръбска делегация от онколози ще посети Москва. Първите дози се очакват да бъдат подготвени в болницата „Торлак“ в Белград, като прилагането може да започне през 2026 г.

Италианското издание отбелязва, че проектът напомня на съвместната инициатива на Русия и Сърбия по време на пандемията от Covid-19, когато Белград бе сред първите страни в Европа, приели ваксината „Спутник“.

Научната общност обаче е предпазлива: Enteromix все още е в ранна фаза на изпитвания, резултатите са ограничени и не са публикувани в рецензирани издания.

Според Corriere della Sera, новата инициатива има и силен политически заряд – демонстрация на лоялност на Белград към Москва в момент, когато Сърбия продължава да лавира между Европейския съюз и Русия, зависима от руския газ и енергийни доставки.