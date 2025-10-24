НА ЖИВО
          САЩ изпращат самолетоносач за борба с наркотрафикантите в Латинска Америка

          Вашингтон разполага самолетоносач и съпътстващи кораби за борба с наркотрафикантските организации в Латинска Америка, съобщи Пентагонът, което бележи значително увеличение на военната мощ на САЩ в региона.

          Разполагането на ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford е „в подкрепа на директивата на президента за разбиване на транснационалните престъпни организации (TCO) и борба с наркотероризма в защита на родината“, написа говорителят на Пентагона Шон Парнел в публикация в X.

