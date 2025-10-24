НА ЖИВО
          САЩ санкционираха президента и вътрешния министър на Колумбия

          Изображение: Getty Images
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът на Колумбия Густаво Петро и вътрешният министър Армандо Бенедети реагираха остро, след като бяха включени в санкционен списък на Съединените щати. Двамата отправиха антиамерикански послания, напомнящи за лозунгите на латиноамериканските революционери.

          „Нито крачка назад и никога на колене“, написа в социалните мрежи Петро, бивш партизанин, който днес е държавен глава.

          Сред санкционираните фигурират и съпругата и синът на президента, които също са включени в списъка на „специално обозначените лица“.

          Вътрешният министър Армандо Бенедети също не спести критики към Вашингтон.
          „Това доказва, че всяка империя е несправедлива“, заяви той в остра публикация в социалните мрежи.
          „За САЩ едно ненасилствено изявление е равносилно на това да си наркотрафикант. Гринго, приберете се у дома“, добави Бенедети.

