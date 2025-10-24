САЩ удариха лодка с наркотици в Карибско море – шестима загинали

Шестима души загинаха при нощна американска атака срещу предполагаема лодка за контрабанда на наркотици, управлявана от венецуелска престъпна група, съобщи министърът на отбраната Пит Хегсет, цитиран от АФП.

„Шестима наркотерористи са били на борда на кораба по време на удара, който е извършен в международни води. Всички са били елиминирани“, написа Хегсет в социалната мрежа X.

- Реклама -

По думите му, това е първата нощна операция от този тип в региона. Американските сили засилват контрола над морските маршрути за трафик на наркотици в Карибско море, които често се използват от банди, свързвани с венецуелски и колумбийски картели.

Инцидентът идва на фона на нарастващото напрежение в района и усилените операции на САЩ срещу международните наркосхеми, преминаващи през морските пътища между Южна Америка и Северното полукълбо.