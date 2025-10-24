НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Сенатът на САЩ се готви за „седмица на Русия“ след санкциите на Тръмп срещу руския нефт

          0
          9
          Сенатор Линдзи Греъм
          Сенатор Линдзи Греъм
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Сенаторът републиканец от САЩ Линдзи Греъм заяви, че очаква Сенатът да проведе „седмица на Русия“. Сенатът обмисля гласуване за санкции, след като Тръмп нанесе удар върху руския петрол, съобщава Politico.

          - Реклама -

          Авторите на двупартиен законопроект, налагащ широки санкции срещу Русия, се надяват, че Сенатът най-накрая е готов да разгледа техния законопроект, след като президентът Доналд Тръмп наложи санкции срещу енергийния сектор на Москва тази седмица.

          Линдзи Греъм заяви, че Конгресът „трябва да продължи натиска“. Той предложи Сенатът да проведе „седмица на Русия“, по време на която да бъдат разгледани няколко законопроекта, свързани с войната в Украйна.

          „Имаме възможност да създадем режим на санкции, който няма да бъде обект на правно оспорване“, посочи Греъм пред репортери, обяснявайки защо действията на Конгреса биха били по-разумни от едностранните ходове на Тръмп. Освен това Линдзи Греъм и сенаторът демократ Ричард Блументал предположиха, че могат да бъдат внесени за разглеждане и други законопроекти, включително мерки, които да позволят замразените руски активи да бъдат пренасочени за използване от Украйна и да определят Русия като държава спонсор на тероризма.

          Междувременно лидерът на малцинството Чък Шумер заяви пред Сената в четвъртък, че Сенатът трябва да предложи „силен и строг законопроект за санкции“.

          Сенаторът републиканец от САЩ Линдзи Греъм заяви, че очаква Сенатът да проведе „седмица на Русия“. Сенатът обмисля гласуване за санкции, след като Тръмп нанесе удар върху руския петрол, съобщава Politico.

          - Реклама -

          Авторите на двупартиен законопроект, налагащ широки санкции срещу Русия, се надяват, че Сенатът най-накрая е готов да разгледа техния законопроект, след като президентът Доналд Тръмп наложи санкции срещу енергийния сектор на Москва тази седмица.

          Линдзи Греъм заяви, че Конгресът „трябва да продължи натиска“. Той предложи Сенатът да проведе „седмица на Русия“, по време на която да бъдат разгледани няколко законопроекта, свързани с войната в Украйна.

          „Имаме възможност да създадем режим на санкции, който няма да бъде обект на правно оспорване“, посочи Греъм пред репортери, обяснявайки защо действията на Конгреса биха били по-разумни от едностранните ходове на Тръмп. Освен това Линдзи Греъм и сенаторът демократ Ричард Блументал предположиха, че могат да бъдат внесени за разглеждане и други законопроекти, включително мерки, които да позволят замразените руски активи да бъдат пренасочени за използване от Украйна и да определят Русия като държава спонсор на тероризма.

          Междувременно лидерът на малцинството Чък Шумер заяви пред Сената в четвъртък, че Сенатът трябва да предложи „силен и строг законопроект за санкции“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ПП свиква извънредно заседание за заплатите на младите лекари

          Пламена Ганева -
          „Продължаваме Промяната“ и останалите опозиционни парламентарни групи събраха 57 подписа за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник следващата седмица, на което...
          Общество

          Протест пред съда: Близки на загинал моторист искат доживотна присъда

          Никола Павлов -
          Близки на загиналия моторист Цеци Лаков излязоха на протест пред Съдебната палата в София, настоявайки за доживотна присъда за подсъдимия, причинил тежката катастрофа. Инцидентът стана...
          Футбол

          Руи Мота: Не заслужавахме да загубим, днешният двубой показва капацитета на Лудогорец

          Николай Минчев -
          "Нещата са такива, каквито са. Ние не можем да контролираме съдията. Той получава пари за това да си върши работата по най-добрия начин. Но...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions