Сенатът на САЩ се готви за „седмица на Русия“ след санкциите на Тръмп срещу руския нефт

Сенаторът републиканец от САЩ Линдзи Греъм заяви, че очаква Сенатът да проведе „седмица на Русия“. Сенатът обмисля гласуване за санкции, след като Тръмп нанесе удар върху руския петрол, съобщава Politico.

- Реклама -

Авторите на двупартиен законопроект, налагащ широки санкции срещу Русия, се надяват, че Сенатът най-накрая е готов да разгледа техния законопроект, след като президентът Доналд Тръмп наложи санкции срещу енергийния сектор на Москва тази седмица.

Линдзи Греъм заяви, че Конгресът „трябва да продължи натиска“. Той предложи Сенатът да проведе „седмица на Русия“, по време на която да бъдат разгледани няколко законопроекта, свързани с войната в Украйна.

„Имаме възможност да създадем режим на санкции, който няма да бъде обект на правно оспорване“, посочи Греъм пред репортери, обяснявайки защо действията на Конгреса биха били по-разумни от едностранните ходове на Тръмп. Освен това Линдзи Греъм и сенаторът демократ Ричард Блументал предположиха, че могат да бъдат внесени за разглеждане и други законопроекти, включително мерки, които да позволят замразените руски активи да бъдат пренасочени за използване от Украйна и да определят Русия като държава спонсор на тероризма.

Междувременно лидерът на малцинството Чък Шумер заяви пред Сената в четвъртък, че Сенатът трябва да предложи „силен и строг законопроект за санкции“.