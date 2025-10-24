Сензация! Създателите на първия лейбъл за дигитални артисти – Redehaka Studio, гостуват във „Вечните песни на България“

Телевизионна революция и нова страница в историята на българската музика. На 26 октомври от 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите на „Вечните песни на България“ ще станат свидетели на истинска сензация – за първи път в ефир гостуват създателите на първия лейбъл за дигитални артисти в България – Redehaka Studio.

- Реклама -

Водещият Владислав Славов ще посрещне Илия Георгиев и поета Герго Милов, които ще разкажат как се ражда новото поколение в музиката – свят, в който гласът, поезията и изкуственият интелект създават нова реалност.

Специален момент в епизода ще бъде появата на Ели Валенкова, звездата от „Шоуто на Слави“, която ще представи впечатляващ дует с дигитален артист – първият подобен в българския ефир.

Кулминацията на вечерта ще бъде симфоничният вариант на песента „Милиони звезди“ по стихове на Герго Милов, изпълнен от Владислав Славов – едно вълнуващо и оперно звучене, което ще докосне всяка душа.

Не пропускайте тази телевизионна сензация – 26 октомври, 20:00 ч., само по телевизия Евроком. Redehaka Studio и „Вечните песни на България“ – началото на новото поколение музика.