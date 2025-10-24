Шефът на Националната пациентска организация остава в ареста

Директорът на Националната пациентска организация (НПО) д-р Станимир Хасърджиев остава за постоянно в ареста. Той е обвинен в принуда, извършена с огнестрелно оръжие, потвърдиха от Софийската районна прокуратура за NOVA.

- Реклама -

Заедно с Хасърджиев е задържан още един мъж, а други двама са под домашен арест. Арестът е последвал след сигнал от 20-годишен младеж, който твърди, че е бил държан насила в жилището на Хасърджиев.

Според разследването, на момчето е бил даден и коктейл от наркотици. От прокуратурата уточняват, че заедно с Хасърджиев са задържани български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион. По неофициална информация четиримата са използвали оръжие и упойващи вещества, за да задържат младия мъж против волята му.

Междувременно Националната пациентска организация свика извънредно общо събрание, след като е станало ясно, че сметката на организацията е празна, а единствено Хасърджиев е имал право да се разпорежда с нея.

Следващото съдебно заседание по мярката за неотклонение е насрочено за вторник, 28 октомври, в Софийския градски съд, където ще трябва да се явят и четиримата обвинени.