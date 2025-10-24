НА ЖИВО
          Баскетбол

          Шей Гилджъс-Александър изригна с 55 точки в битката на ОКС срещу Индиана

          В другата среща от вечерната сесия Голдън Стейт победи Денвър със 137:131 след продължение

          Снимка: БГНЕС
          Шей Гилджъс-Алекзандър реализира рекордните в кариерата си 55 точки, за да помогне на Оклахома Сити за успеха със 141:135 след две продължения над Индиана. Срещата беше повторение на финала в НБА от предишния сезон, спечелен от Тъндър с 4-3 победи.

          Действащият MVP за пети път в кариерата си минава границата от 50 т. Освен това той добави 8 борби и 8 асистенции. Гилджъс-Алекзандър вкара 23 от 26 опита от линията за наказателен удар и реализира 15 от 31 изстрела от игра. В последните 2 секунди на редовното време при 113:113 именно канадецът проби до коша и сякаш бе на път да вкара, но топката се завъртя по ринга и не пожела да влезе – овъртайм. Един не стигна, наложи се втори, а битката бе достойна за двата отбора, стигнали Финалите съвсем наскоро.

          Аджай Мичъл добави 26 точки за шампионите, Аарън Уигинс реализира 23.

          За Пейсърс Бенедикт Матюрин се отличи с 36 точки и 11 битки, преди да напусне играта с пет персонални нарушавания в първото продължение. Паскал Сиакам записа 32 точки и 15 битки за Индиана, който беше без двукратния участник в Мача на звездите Тайрийз Халибъртън и аварийния пойнт гард Ти Джей Макконъл. Тимът загуби и гарда Андрю Нембхард през първото полувреме поради болки в лявото рамо.

          Индиана стартира със загуба, а за Оклахома това бе втори мач и втора победа.

          В другия мач тази сутрин Голдън Стейт победи у дома Денвър със 137:131 след продължение, като в заключителната секунда на редовното време Никола Йокич стреля към коша, но топката не  влезе. И при 124:124 се наложиха допълнителни минути.

          Сърбинът записа трипъл дабъл още в първия си мач за сезона – 21 точки, 10 асистенции и 13 борби. Съотборникът му Аарън Гордън наниза 50 в коша на домакините, а Джамал Мъри завърши с 25. И това не стигна. |

