          Скръбна вест: Почина обичан актьор, играл с Невена Коканова, Катя Паскалева и Стефан Данаилов

          На 80-годишна възраст ни напусна актьорът Илия Георгиев Илиев, родом от Горна Оряховица, роден на 4 декември 1944 г.

          Основното си образование той получава в ОУ „Иван Вазов“, а по-късно продължава в тогавашната Политехническа гимназия „Георги Измирлиев“.

          Любовта му към сцената се заражда още в ранните години, когато започва да се занимава с театър в Младежкия театър към Читалище „Напредък“, под ръководството на Атанас Бахчеванов.

          След това завършва ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) в класа на проф. Филип Филипов.

          Първите си професионални стъпки като актьор Илия Илиев прави в Старозагорския театър, а по-късно участва в множество театрални и филмови продукции, оставяйки богато творческо наследство.

          Сред най-запомнящите се негови роли са Голям Борован във филма „На живот и смърт“, където си партнира със Стефан Данаилов, Стефан Гецов, Катя Паскалева и Невена Коканова; Крайчо Байрактаря в „Записки по българските въстания“; Мишо в „Мъжка песен“ и Данаилов в хитовата комедия „Мисия Лондон“.

          Работи и в трупата на театър „Искри и сезони“, където оставя ярка следа със своя талант, отдаденост и човечност.

          Освен актьорската си дейност, Илия Георгиев Илиев е и основател на фондация „Достойни българи“, чрез която подкрепя и популяризира българските добродетели, дух и култура.

          Поклон пред един истински достоен българин! Поклон пред неговия живот – посветен на изкуството, на публиката, на българската история и на родния му град.

          Съгласно неговата воля, Илия Илиев ще бъде погребан в Горна Оряховица.

          Съболезнования на близките му, колегите, приятелите и всички, които ще запомнят неговия талант и човечност.

          - Реклама -

          Първите си професионални стъпки като актьор Илия Илиев прави в Старозагорския театър, а по-късно участва в множество театрални и филмови продукции, оставяйки богато творческо наследство.

          Сред най-запомнящите се негови роли са Голям Борован във филма „На живот и смърт“, където си партнира със Стефан Данаилов, Стефан Гецов, Катя Паскалева и Невена Коканова; Крайчо Байрактаря в „Записки по българските въстания“; Мишо в „Мъжка песен“ и Данаилов в хитовата комедия „Мисия Лондон“.

          Работи и в трупата на театър „Искри и сезони“, където оставя ярка следа със своя талант, отдаденост и човечност.

          Освен актьорската си дейност, Илия Георгиев Илиев е и основател на фондация „Достойни българи“, чрез която подкрепя и популяризира българските добродетели, дух и култура.

          Поклон пред един истински достоен българин! Поклон пред неговия живот – посветен на изкуството, на публиката, на българската история и на родния му град.

          Съгласно неговата воля, Илия Илиев ще бъде погребан в Горна Оряховица.

          Съболезнования на близките му, колегите, приятелите и всички, които ще запомнят неговия талант и човечност.

