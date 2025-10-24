След съвещанието в МС: Стана ясно ще свърши ли горивото у нас

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че правителството разполага с ясен план за действия във връзка с „Лукойл“, след като САЩ наложиха санкции на руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

„Аз като ресорен министър ще го задействам. Първо ще бъдат извършени проверка и мониторинг на запасите от гориво", посочи Станков.

Той увери, че няма опасност от недостиг на горива и гражданите трябва да бъдат спокойни.

„Българските граждани трябва да бъдат спокойни — обезпечени са горивата. До края на годината количествата са гарантирани. Опозицията да не се заиграва със страховете на хората“, подчерта енергийният министър.

Изявлението идва след решението на премиера Росен Желязков да свика извънредно съвещание с участието на службите за сигурност, на което ще бъде обсъдена ситуацията около санкциите срещу руските петролни компании и техните отражения върху България.