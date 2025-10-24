След съвещанието в МС: Стана ясно ще свърши ли горивото у нас

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че правителството разполага с ясен план за действия във връзка с „Лукойл“, след като САЩ наложиха санкции на руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“.
Той увери, че няма опасност от недостиг на горива и гражданите трябва да бъдат спокойни.
Изявлението идва след решението на премиера Росен Желязков да свика извънредно съвещание с участието на службите за сигурност, на което ще бъде обсъдена ситуацията около санкциите срещу руските петролни компании и техните отражения върху България.
