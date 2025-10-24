НА ЖИВО
          След съвещанието в МС: Стана ясно ще свърши ли горивото у нас

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че правителството разполага с ясен план за действия във връзка с „Лукойл“, след като САЩ наложиха санкции на руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

          „Аз като ресорен министър ще го задействам. Първо ще бъдат извършени проверка и мониторинг на запасите от гориво“, посочи Станков.

          Той увери, че няма опасност от недостиг на горива и гражданите трябва да бъдат спокойни.

          „Българските граждани трябва да бъдат спокойни — обезпечени са горивата. До края на годината количествата са гарантирани. Опозицията да не се заиграва със страховете на хората“, подчерта енергийният министър.

          Извънредно заседание в МС: Какви мерки ще вземе държавата след американските санкции срещу „Лукойл“? Извънредно заседание в МС: Какви мерки ще вземе държавата след американските санкции срещу „Лукойл“?

          Изявлението идва след решението на премиера Росен Желязков да свика извънредно съвещание с участието на службите за сигурност, на което ще бъде обсъдена ситуацията около санкциите срещу руските петролни компании и техните отражения върху България.

