      петък, 24.10.25
          След сбиването в Бургас: училището въвежда по-строг контрол, психолози поемат момичетата

          След инцидента в СУ „Иван Вазов“ в Бургас в четвъртък, при който две ученички влязоха в ожесточен сблъсък в коридора, с тях вече работят училищен психолог и педагогически съветник. Случаят предизвика евакуация на цялото училище и предизвика широк обществен отзвук.

          По думите на директора Виктор Григоров, едното от момичетата – това, което за малко да бъде напръскано с лютив спрей – вече е имало предишни провинения.

          „Дванадесетокласничките се сбиха по време на малко междучасие. Дежурният учител се намеси, за да ги разтърве, но е пострадал – със зачервено око от спрея. Още едно момиче, опитало се да помогне, също е пострадало“, уточни директорът.

          Инцидентът доведе до пълна евакуация на учениците, докато сградата бъде проветрена и обезопасена.

          „В началото на всяка учебна година издавам заповед, с която се забранява внасянето на забранени вещества или оръжия в училище. Не можем да проверяваме багажа на децата, но следим поведението им“, допълни Григоров.

          Ръководството на училището обсъжда какви санкции да бъдат наложени на двете участнички в инцидента. Междувременно специалистите ще продължат да работят с тях, за да предотвратят бъдещи прояви на агресия.

