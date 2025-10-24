След сбиването в Бургас: училището въвежда по-строг контрол, психолози поемат момичетата

След инцидента в СУ „Иван Вазов“ в Бургас в четвъртък, при който две ученички влязоха в ожесточен сблъсък в коридора, с тях вече работят училищен психолог и педагогически съветник. Случаят предизвика евакуация на цялото училище и предизвика широк обществен отзвук.
По думите на директора Виктор Григоров, едното от момичетата – това, което за малко да бъде напръскано с лютив спрей – вече е имало предишни провинения.
Инцидентът доведе до пълна евакуация на учениците, докато сградата бъде проветрена и обезопасена.
Ръководството на училището обсъжда какви санкции да бъдат наложени на двете участнички в инцидента. Междувременно специалистите ще продължат да работят с тях, за да предотвратят бъдещи прояви на агресия.
