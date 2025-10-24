Служебна кола на МВР участва в катастрофа

Катастрофа между два леки автомобила, единият от които служебен автомобил на районното управление в Пирдоп, стана днес на входа на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

По информация на полицията няма пострадали. И двамата водачи са били тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

На място се извършва оглед на местопроизшествието, а движението в района е временно ограничено, уточниха от МВР.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ по-рано съобщиха, че трафикът по път I-6 в участъка Пирдоп – Антон е временно спрян заради инцидента.