Смъртна присъда грози убиеца на украинката Ирина Заруцкая в САЩ

Мъжът, заподозрян в убийството на 23-годишната украинка Ирина Заруцкая в Съединените щати, е изправен пред смъртно наказание.

Както пише NBC News, 34-годишният ДеКарлос Браун-младши е обвинен във федерален съд в Северна Каролина в смъртоносно наръгване на украинката. Браун е обвинен и в „използване на насилие срещу железопътен оператор и системата за обществен транспорт, довело до смърт“.

„Голямото жури установи, че Браун „умишлено е убил“ Ирина Заруцкая по време на нападение срещу влак на транзитната система на окръг Шарлот на 22 август. Това обвинение го прави подходящ за смъртно наказание“, съобщава NBC News.

Лорън О. Нютън, адвокат, представляващ семейството на жертвата, заяви в четвъртък, че са „доволни от обвинителния акт и очакват бързо правосъдие за Ирина“.