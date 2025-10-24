Стабилен е командосът, ранен при парашутна тренировка край Пловдив

Военнослужещ от Специалните сили е в стабилно състояние, след като пострада тежко при парашутен скок на летище „Чешнегирово“ в четвъртък следобед. Пострадалият е младши сержант, който е участвал в рутинна тренировка, съобщиха от болница „Свети Георги“ в Пловдив, където той е настанен в интензивното отделение.

Мъжът е контактен, но е със сериозни травми. Според източници на NOVA, близки до разследването, при един от скоковете парашутът му не се е разтворил по правилата, макар причините все още да се изясняват.

След инцидента военният е бил транспортиран с хеликоптер до болницата. На място веднага са пристигнали медици и представители на Военна полиция, която вече разследва случая. Образувано е и досъдебно производство.

Очаква се по-късно днес Министерството на отбраната да обяви повече подробности относно инцидента и състоянието на пострадалия военнослужещ.