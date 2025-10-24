НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Супер Алекс Николов е реализатор и нападател номер 1 на първия кръг в Италия

          Българинът записа 30 точки, изпреварвайки Фере Регерс (Алианц Милано) и Влад Давискиба (Модена Волей), които реализираха съответно 28 и 26 пункта за своите отбори

          0
          4
          Снимка: www.facebook.com/volleyBUL.official
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Реализатор №1 на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините 2025 и сребърен медалист от планетарния форум Александър Николов стана Реализатор №1 и Нападател №1 на първия кръг в италианската Суперлига.

          - Реклама -

          Българинът и съотборниците му от Кучине Лубе Чивитанова се наложиха у дома над Юаса Батери Гротадзолина, където има други двама национали в лицето на Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 гейма в мач от откриващия кръг на първенството.

          Николов изигра силен мач за победителите и се отчете с 30 точки, нанизвайки четири аса. Това логично доведе и до избиранието му за Най-полезен играч на двубоя.

          Алекс изпревари Фере Регерс (Алианц Милано) и Влад Давискиба (Модена Волей), които реализираха съответно 28 и 26 пункта за своите отбори на старта.

          Освен това родният волейболист стана и Нападател №1 на кръга, след като записа 25 точки от успешни атаки.

          Реализатор №1 на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините 2025 и сребърен медалист от планетарния форум Александър Николов стана Реализатор №1 и Нападател №1 на първия кръг в италианската Суперлига.

          - Реклама -

          Българинът и съотборниците му от Кучине Лубе Чивитанова се наложиха у дома над Юаса Батери Гротадзолина, където има други двама национали в лицето на Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 гейма в мач от откриващия кръг на първенството.

          Николов изигра силен мач за победителите и се отчете с 30 точки, нанизвайки четири аса. Това логично доведе и до избиранието му за Най-полезен играч на двубоя.

          Алекс изпревари Фере Регерс (Алианц Милано) и Влад Давискиба (Модена Волей), които реализираха съответно 28 и 26 пункта за своите отбори на старта.

          Освен това родният волейболист стана и Нападател №1 на кръга, след като записа 25 точки от успешни атаки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Задължителната казарма се завръща в Хърватия

          Десислава Димитрова -
          Хърватският парламент одобри решение за въвеждане на задължителна военна служба, с цел укрепване на националната отбрана на страната.
          Политика

          Орбан: Унгария няма да се откаже от руския петрол въпреки санкциите

          Георги Петров -
          Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че правителството му работи върху начини да заобиколи санкциите на САЩ срещу руските енергийни компании, предаде АФП. На 22 октомври...
          Тенис

          Зверев стигна полуфиналите във Виена без да играе, а Де Минор се справи с Беретини

          Николай Минчев -
          Александър Зверев достигна полуфиналите на силния тенис турнир във Виена, Австрия. Вторият поставен в схемата намери място в последните четири без игра, след като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions