Супер Алекс Николов е реализатор и нападател номер 1 на първия кръг в Италия

Реализатор №1 на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините 2025 и сребърен медалист от планетарния форум Александър Николов стана Реализатор №1 и Нападател №1 на първия кръг в италианската Суперлига.

Българинът и съотборниците му от Кучине Лубе Чивитанова се наложиха у дома над Юаса Батери Гротадзолина, където има други двама национали в лицето на Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 гейма в мач от откриващия кръг на първенството.

Николов изигра силен мач за победителите и се отчете с 30 точки, нанизвайки четири аса. Това логично доведе и до избиранието му за Най-полезен играч на двубоя.

Алекс изпревари Фере Регерс (Алианц Милано) и Влад Давискиба (Модена Волей), които реализираха съответно 28 и 26 пункта за своите отбори на старта.

Освен това родният волейболист стана и Нападател №1 на кръга, след като записа 25 точки от успешни атаки.