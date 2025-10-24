Тежък челен сблъсък край Пловдив – сериозно пострадал шофьор

Ранната сутрин в Пловдив започна с тежък пътен инцидент. Околовръстният път на града е напълно блокиран след челен сблъсък между лек автомобил и камион, станал около 6:50 ч. в района на разклона за село Белащица, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни сериозно е пострадал водачът на лекия автомобил, който е бил изваден от колата и предстои транспортирането му към болница.

„На място са екипи на полицията, които регулират движението и извършват оглед на произшествието,“ уточняват от МВР.

Докато се изясняват обстоятелствата около катастрофата, движението между бул. „Кукленско шосе“ и ул. „Димитър Талев“ остава спряно. Временно е ограничено преминаването и в двете посоки на Пловдивския околовръстен път, в зоната на разклоните за селата Марково и Белащица.

Трафикът се отклонява по общинската пътна мрежа, като полицията призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда.