      петък, 24.10.25
          Тежък челен сблъсък край Пловдив – сериозно пострадал шофьор

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Ранната сутрин в Пловдив започна с тежък пътен инцидент. Околовръстният път на града е напълно блокиран след челен сблъсък между лек автомобил и камион, станал около 6:50 ч. в района на разклона за село Белащица, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

          По първоначални данни сериозно е пострадал водачът на лекия автомобил, който е бил изваден от колата и предстои транспортирането му към болница.

          „На място са екипи на полицията, които регулират движението и извършват оглед на произшествието,“ уточняват от МВР.

          Докато се изясняват обстоятелствата около катастрофата, движението между бул. „Кукленско шосе“ и ул. „Димитър Талев“ остава спряно. Временно е ограничено преминаването и в двете посоки на Пловдивския околовръстен път, в зоната на разклоните за селата Марково и Белащица.

          Трафикът се отклонява по общинската пътна мрежа, като полицията призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда.

