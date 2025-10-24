НА ЖИВО
          The Times: Русия и Китай водят „сексуална война" срещу САЩ

          Британският вестник The Times твърди, че Русия и Китай са започнали „сексуална война“ срещу САЩ. За тази цел Москва и Пекин изпращат масово красиви жени в Силициевата долина за шпионски цели.

          Според събеседниците на изданието, млади красавици са насочени към кариери като инженери, ръководители и изследователи в Силициевата долина, изграждайки романтични връзки и дори влизайки в брак с жертвите си, за да получат достъп до поверителна информация. В някои случаи агенти дори правят деца с жертвите си, „дълбоко нарушавайки личния им живот като част от дългосрочна шпионска стратегия“.

          Тези операции, за които се твърди, че са организирани от китайски и руски разузнавателни агенции, разчитат на висококвалифицирани шпиони, способни да манипулират емоциите, да установяват доверие и да извличат тайни в продължение на години.

          „Тази тактика, вкоренена в шпионажа по време на Студената война, се е превърнала в сложна форма на събиране на разузнавателна информация, пригодена за най-конкурентния ИТ център в света“, пише британският вестник. „Според настоящи и бивши служители на американското контраразузнаване, този подход съчетава романтика, съблазняване и психологическа манипулация“.

           „Да се ​​появиш, да се ожениш за цел, да имаш деца с целта и да провеждаш непрекъсната операция по събиране на разузнавателна информация – невероятно неприятно е да се мисли за това, но е толкова често срещано“, казва един „бивш американски офицер“ пред вестника.

          Накрая любознателните разследващи журналисти от The Times изровиха определен „главен разузнавателен офицер на Pamir Consulting и ветеран следовател в контраразузнаването“ на име Джеймс Мълвенън. Той също така твърди, че е съобщил лично, че е забелязал скок в подобна активност.

          „Получавам огромен брой запитвания в LinkedIn от същия тип привлекателни млади китайски жени“, казва той пред The ​​Times. „Изглежда, че наистина се е увеличило напоследък.“

          След това Мълвенън си спомни инцидент на бизнес конференция във Вирджиния, където две добре подготвени китайски жени са се опитали да присъстват на събитие, посветено на инвестиционните рискове в Китай, но са били отхвърлени.

          „Това е феномен“, продължи Мълвенън. „И ще ви кажа: странно е.“

          Друг случай, споменат в материала, се отнася до „красива рускиня, която се омъжила за американски аерокосмически инженер, докато работила по отбранителни проекти“.

          „След като учила в академия за модели и посещавала така нареченото „руско училище за мека сила“, тя се появила отново години по-късно като експерт по криптовалути в американските военни и космически среди – съпругът ѝ, вероятно, не знаел за истинския ѝ произход“, пише The Times.

