Тийнейджър погълна около 100 магнита – лекарите спасиха живота му

13-годишно момче от новозеландския град Тауранга беше спешно оперирано, след като погълнало между 80 и 100 малки неодимови магнита, закупени от онлайн платформа, въпреки че подобни продукти са забранени в страната от 2013 г.

В продължение на четири дни детето изпитвало силни болки в корема, преди родителите му да потърсят медицинска помощ. След хоспитализацията лекарите установили наличието на десетки магнити в стомашно-чревния тракт и предприели спешна операция.

„Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5×2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на медиците от болницата.

Хирурзите успели да отстранят магнитите, но се наложило и изрязване на части от тънките и дебелите черва, тъй като натискът, който магнитите упражнявали един върху друг през чревните стени, причинил некроза в четири области.

Според лекарите, случаят е изключително тежък, тъй като подобни магнити могат да се привлекат през чревните гънки, пробивайки тъканите и причинявайки вътрешни увреждания.

Момчето е било изписано от болницата след осемдневно лечение и в момента се възстановява.

Медицинските експерти отново предупредиха родителите да бъдат изключително внимателни с подобни продукти, продавани онлайн, тъй като дори малко количество може да доведе до животозастрашаващи последици.