      петък, 24.10.25
          Тийнейджър погълна около 100 магнита – лекарите спасиха живота му

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          13-годишно момче от новозеландския град Тауранга беше спешно оперирано, след като погълнало между 80 и 100 малки неодимови магнита, закупени от онлайн платформа, въпреки че подобни продукти са забранени в страната от 2013 г.

          В продължение на четири дни детето изпитвало силни болки в корема, преди родителите му да потърсят медицинска помощ. След хоспитализацията лекарите установили наличието на десетки магнити в стомашно-чревния тракт и предприели спешна операция.

          „Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5×2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на медиците от болницата.

          Хирурзите успели да отстранят магнитите, но се наложило и изрязване на части от тънките и дебелите черва, тъй като натискът, който магнитите упражнявали един върху друг през чревните стени, причинил некроза в четири области.

          Според лекарите, случаят е изключително тежък, тъй като подобни магнити могат да се привлекат през чревните гънки, пробивайки тъканите и причинявайки вътрешни увреждания.

          Момчето е било изписано от болницата след осемдневно лечение и в момента се възстановява.

          Медицинските експерти отново предупредиха родителите да бъдат изключително внимателни с подобни продукти, продавани онлайн, тъй като дори малко количество може да доведе до животозастрашаващи последици.

          - Реклама -

          ПП: Държавата да плаща осигуровките при майчинство

          Георги Петров -
          „Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание проект за промени в Закона за здравното осигуряване, с който предлага държавата да поеме плащането на здравните осигуровки...
          Политика

          Новият министър-председател на Япония: Ще се срещна с Тръмп

          Десислава Димитрова -
          Новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи заяви, че възнамерява да изведе отношенията между Токио и Вашингтон „на нови висоти“, съобщи Франс прес.
          Правосъдие

          Двама полицаи от Казанлък пред съда за убийството на 47-годишен мъж

          Пламена Ганева -
          В Окръжния съд на Стара Загора започна разглеждането по същество на делото срещу двама полицейски служители от Казанлък, обвинени в умишлено убийство на 47-годишния...

