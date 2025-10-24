Тийнейджър погълна около 100 магнита – лекарите спасиха живота му

13-годишно момче от новозеландския град Тауранга беше спешно оперирано, след като погълнало между 80 и 100 малки неодимови магнита, закупени от онлайн платформа, въпреки че подобни продукти са забранени в страната от 2013 г.
- Реклама -
В продължение на четири дни детето изпитвало силни болки в корема, преди родителите му да потърсят медицинска помощ. След хоспитализацията лекарите установили наличието на десетки магнити в стомашно-чревния тракт и предприели спешна операция.
Хирурзите успели да отстранят магнитите, но се наложило и изрязване на части от тънките и дебелите черва, тъй като натискът, който магнитите упражнявали един върху друг през чревните стени, причинил некроза в четири области.
Момчето е било изписано от болницата след осемдневно лечение и в момента се възстановява.
Медицинските експерти отново предупредиха родителите да бъдат изключително внимателни с подобни продукти, продавани онлайн, тъй като дори малко количество може да доведе до животозастрашаващи последици.
13-годишно момче от новозеландския град Тауранга беше спешно оперирано, след като погълнало между 80 и 100 малки неодимови магнита, закупени от онлайн платформа, въпреки че подобни продукти са забранени в страната от 2013 г.
- Реклама -
В продължение на четири дни детето изпитвало силни болки в корема, преди родителите му да потърсят медицинска помощ. След хоспитализацията лекарите установили наличието на десетки магнити в стомашно-чревния тракт и предприели спешна операция.
Хирурзите успели да отстранят магнитите, но се наложило и изрязване на части от тънките и дебелите черва, тъй като натискът, който магнитите упражнявали един върху друг през чревните стени, причинил некроза в четири области.
Момчето е било изписано от болницата след осемдневно лечение и в момента се възстановява.
Медицинските експерти отново предупредиха родителите да бъдат изключително внимателни с подобни продукти, продавани онлайн, тъй като дори малко количество може да доведе до животозастрашаващи последици.