          Тръмп прекрати търговските преговори с Канада заради „фейк“ реклама с Роналд Рейгън

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всички търговски преговори с Канада са прекратени след това, което той нарече „фейк“ реклама, в която бившият и покойният президент Роналд Рейгън говори негативно за митата, съобщава Reuters.

          Тръмп наложи мита върху канадската стомана, алуминий и автомобили по-рано тази година, което накара Отава да отговори по същия начин. Двете страни водят преговори от седмици за потенциална сделка за стоманодобивния и алуминиевия сектор.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Тръмп започва сухопътна операция срещу Венецуела?

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възможни удари срещу Венецуела като част от американската борба с наркотрафика, съобщиха световните агенции. „Имаме Мексиканския залив и там...
          Политика

          Германия засилва подкрепата за Украйна: министърът на икономиката пристигна в Киев

          Пламена Ганева -
          Германският министър на икономиката Катарина Райхе започна посещение в Украйна, за да обсъди как Берлин може да засили отбранителните способности на страната и да...
          Свят

          Брюксел в търсене на формула: как да се използват руските пари за Украйна

          Дамяна Караджова -
          Европейските лидери не успяха да се споразумеят за схема за използване на замразените руски активи в западни банки

