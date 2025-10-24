Тръмп прекрати търговските преговори с Канада заради „фейк“ реклама с Роналд Рейгън

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всички търговски преговори с Канада са прекратени след това, което той нарече „фейк“ реклама, в която бившият и покойният президент Роналд Рейгън говори негативно за митата, съобщава Reuters.

Тръмп наложи мита върху канадската стомана, алуминий и автомобили по-рано тази година, което накара Отава да отговори по същия начин. Двете страни водят преговори от седмици за потенциална сделка за стоманодобивния и алуминиевия сектор.