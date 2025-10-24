Турската опозиция се готви за 39-и редовен конгрес в Анкара

Основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – ще проведе 39-ия си редовен конгрес между 28 и 30 ноември 2025 г. в спортната зала „Анкара Арена“, съобщи говорителят на партията Дениз Юджел.

- Реклама -

Юджел заяви, че партията е изправена пред „безпрецедентен правен натиск“, започнал с ареста на кмета на Есенюрт Ахмет Йозер през октомври 2024 г. По думите му правителството на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) упражнява системен натиск върху опозиционните общини чрез икономически и съдебни средства.

„Нашите кметове бяха арестувани и оклеветявани, за да бъде отслабена опозицията. Целта е да се възпрепятства г-н Екрем Имамоглу“, посочи Юджел.

Подготовката за форума започна през юли с избори на делегати и провинциални конгреси в 81 провинции. Въпреки съдебни опити за блокиране на процеса в Истанбул, партията завърши всички заседания.

На 21 септември Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на НРП по време на извънредния конгрес, свикан след отстраняването на истанбулското ръководство. Арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу през март предизвика масови протести в страната.