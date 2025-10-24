НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Турската опозиция се готви за 39-и редовен конгрес в Анкара

          1
          13
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – ще проведе 39-ия си редовен конгрес между 28 и 30 ноември 2025 г. в спортната зала „Анкара Арена“, съобщи говорителят на партията Дениз Юджел.

          - Реклама -

          Юджел заяви, че партията е изправена пред „безпрецедентен правен натиск“, започнал с ареста на кмета на Есенюрт Ахмет Йозер през октомври 2024 г. По думите му правителството на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) упражнява системен натиск върху опозиционните общини чрез икономически и съдебни средства.

          „Нашите кметове бяха арестувани и оклеветявани, за да бъде отслабена опозицията. Целта е да се възпрепятства г-н Екрем Имамоглу“, посочи Юджел.

          Подготовката за форума започна през юли с избори на делегати и провинциални конгреси в 81 провинции. Въпреки съдебни опити за блокиране на процеса в Истанбул, партията завърши всички заседания.

          На 21 септември Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на НРП по време на извънредния конгрес, свикан след отстраняването на истанбулското ръководство. Арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу през март предизвика масови протести в страната.

          Основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – ще проведе 39-ия си редовен конгрес между 28 и 30 ноември 2025 г. в спортната зала „Анкара Арена“, съобщи говорителят на партията Дениз Юджел.

          - Реклама -

          Юджел заяви, че партията е изправена пред „безпрецедентен правен натиск“, започнал с ареста на кмета на Есенюрт Ахмет Йозер през октомври 2024 г. По думите му правителството на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) упражнява системен натиск върху опозиционните общини чрез икономически и съдебни средства.

          „Нашите кметове бяха арестувани и оклеветявани, за да бъде отслабена опозицията. Целта е да се възпрепятства г-н Екрем Имамоглу“, посочи Юджел.

          Подготовката за форума започна през юли с избори на делегати и провинциални конгреси в 81 провинции. Въпреки съдебни опити за блокиране на процеса в Истанбул, партията завърши всички заседания.

          На 21 септември Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на НРП по време на извънредния конгрес, свикан след отстраняването на истанбулското ръководство. Арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу през март предизвика масови протести в страната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Mаскирани въоръжени мъже на естонската граница – Русия с нови провокации

          Дамяна Караджова -
          Ново напрежение по източния фланг на Европа. Голяма група маскирани мъже се е появила на границата между Естония и Русия
          Политика

          Япония вдига темпото: 2% за отбрана до 2027 г. вместо 2029

          Пламена Ганева -
          Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи обяви, че страната ще се стреми да постигне целта за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП...
          Общество

          Сърбия – първата в Европа, която ще изпита новата руска противоракова ваксина

          Пламена Ганева -
          В пореден пример на т.нар. „ваксинна дипломация“ Русия намира подкрепа в Европа чрез Сърбия, пише италианското издание Corriere della Sera. Белград ще бъде първата...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions