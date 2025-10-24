НА ЖИВО
      петък, 24.10.25
          Война

          Украинска доброволка: Фронтът се пука по шевовете, заплашени са Днепър, Запорожие, Харков и Суми

          Украински войници
          Украински войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Фронтът „се пука по шевовете“ и има заплаха от загуба на Днепър, Запорожие, Харков и Суми, казва украинската доброволка Мария Берлинская.

          „Фронтът напредва бързо, пука по шевовете, пробива се. Руската пехота прониква дълбоко в тила, десетки километри, през нашите изтънени линии. Защото понякога имаме 4-7 пехотинци на километър фронтова линия. Реалистично ли е един човек да контролира 150-200 метра? Когато руснаците се движат на малки групи зад нашите гърбове, те остават, натрупват се и след това атакуват. Зоната на поразяване от дронове достига 30-35 километра. За всеки долар, който инвестираме в дронове, те контраатакуват с 50-70. За всеки пехотинец, който имаме, има поне 5-7 от тях срещу себе си. Катастрофално ни липсват хора. Руснаците напредват бавно, тежко, със забавяне и с огромни загуби, но всеки ден продължават напред“, пише Берлинская.

          Тя призова за помощ към армията, „за да се избегне загубата на Покровск, Павлоград, Волнянск, както и на Запорожие, Днепър, Суми и Харков“.

          „Ако се отпуснем, както знаем, тези градове биха могли да бъдат загубени“, пише Берлинская.

