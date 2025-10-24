НА ЖИВО
          Украински военен експерт: Почти нереално е руснаците да излязат на административната граница на Донецка област

          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Положението в Донецка област остава трудно, но бързото превземане на фронтови градове и укрепени райони от руснаците е все още почти нереално, заяви военният експерт Василий Пехньо в ефира на украинския ТВ канал „Еспрессо“.

          Според него ситуацията е все още твърде несигурна, за да се правят каквито и да било прогнози, но е почти невъзможно руснаците да постигнат целите си по отношение на границите на Донецка област в скоро време.

          Експертът подчерта, че руснаците в момента се опитват да влязат в Покровск, но освен Покровск има Мирноград, Константиновка, Лиман и Северск и това са само важните фронтови отбранителни точки.

          „Зад тях, на втората линия, са Славянск, Краматорск, Дружковка и Доброполе. Между другото, Доброполе, където руснаците също се опитаха за отчаян и доста безразсъден пробив, завърши с пълен провал“, подчерта Пехньо.

          Според него, ​​приказките за превземане на целия Донбас до края на пролетта са прекалено оптимистични от руска страна, тъй като все още няма нищо, което да го подсказва.

          „Тоест, правенето на прогнози е опасно, но не бива да забравяме, че Донбас не се ограничава само с битката за Покровск. Има много други селища и укрепени райони, които са много трудни за превземане от руснаците, както показва опитът“, добави военният наблюдател.

