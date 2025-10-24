Украински военен експерт: Почти нереално е руснаците да излязат на административната граница на Донецка област

Положението в Донецка област остава трудно, но бързото превземане на фронтови градове и укрепени райони от руснаците е все още почти нереално, заяви военният експерт Василий Пехньо в ефира на украинския ТВ канал „Еспрессо“.
Според него ситуацията е все още твърде несигурна, за да се правят каквито и да било прогнози, но е почти невъзможно руснаците да постигнат целите си по отношение на границите на Донецка област в скоро време.
Експертът подчерта, че руснаците в момента се опитват да влязат в Покровск, но освен Покровск има Мирноград, Константиновка, Лиман и Северск и това са само важните фронтови отбранителни точки.
„Зад тях, на втората линия, са Славянск, Краматорск, Дружковка и Доброполе. Между другото, Доброполе, където руснаците също се опитаха за отчаян и доста безразсъден пробив, завърши с пълен провал“, подчерта Пехньо.
Според него, приказките за превземане на целия Донбас до края на пролетта са прекалено оптимистични от руска страна, тъй като все още няма нищо, което да го подсказва.
„Тоест, правенето на прогнози е опасно, но не бива да забравяме, че Донбас не се ограничава само с битката за Покровск. Има много други селища и укрепени райони, които са много трудни за превземане от руснаците, както показва опитът“, добави военният наблюдател.
- Реклама -
