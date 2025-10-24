НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Устойчив успех: InterContinental Sofia отново с престижна световна награда

          Световните туристически награди отличиха петзвездния хотел за седма поредна година

          0
          11
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Световните туристически награди (World Travel Awards, WTA), признати за „Оскарите“ в индустрията, отново отличиха лидера в луксозния сегмент в България. За седма поредна година петзвездният InterContinental Sofia грабна престижната титла „Водещ хотел на България“ (Bulgaria’s Leading Hotel) за 2025 г. Церемонията по награждаването за 2025 г. се състоя в Сардиния, Италия.

          - Реклама -

          Това постижение затвърждава статута на хотела като безспорен еталон за луксозно гостоприемство у нас. Така като водещ представител на бранда InterContinental® Hotels & Resorts в България, хотелът продължава да демонстрира устойчивост и безкомпромисно качество в най-високия сегмент.

          „Признанието, което получаваме за седма поредна година, е не просто повод за гордост, то е доказателство за устойчивостта на нашия бизнес модел и безкомпромисния фокус върху качеството“, коментира генералният мениджър на хотела Абубак Ену. „В един изключително динамичен пазар, нашият екип успява не просто да запази, а да надгради стандартите на луксозното гостоприемство. Този приз е признание за всеки един член на екипа на InterContinental Sofia, който ежедневно допринася за изключителното преживяване на нашите гости. Продължаваме да инвестираме в иновации и услуги, които позиционират както хотела, така и София, като водеща дестинация в региона“, допълни той.

          Учредени през 1993 г., Световните туристически награди са признат еталон за най-високи постижения в сектора. Победителите се определят чрез гласуване от професионалисти в индустрията и крайни потребители в световен мащаб, което ги превръща в един от най-авторитетните индикатори за качество в индустрията.

          За InterContinental Sofia

          InterContinental Sofia e част от InterContinental Hotels Group (IHG®) – лидер в хотелиерската индустрия с повече от 6,000 хотела в над 100 страни. Хотелът е собственост на водещата инвестиционна компания „Галакси Инвестмънт Груп“. Той предлага неповторимо изживяване и спиращи дъха гледки към катедралата „Св. Александър Невски“ и планината Витоша. 

          Световните туристически награди (World Travel Awards, WTA), признати за „Оскарите“ в индустрията, отново отличиха лидера в луксозния сегмент в България. За седма поредна година петзвездният InterContinental Sofia грабна престижната титла „Водещ хотел на България“ (Bulgaria’s Leading Hotel) за 2025 г. Церемонията по награждаването за 2025 г. се състоя в Сардиния, Италия.

          - Реклама -

          Това постижение затвърждава статута на хотела като безспорен еталон за луксозно гостоприемство у нас. Така като водещ представител на бранда InterContinental® Hotels & Resorts в България, хотелът продължава да демонстрира устойчивост и безкомпромисно качество в най-високия сегмент.

          „Признанието, което получаваме за седма поредна година, е не просто повод за гордост, то е доказателство за устойчивостта на нашия бизнес модел и безкомпромисния фокус върху качеството“, коментира генералният мениджър на хотела Абубак Ену. „В един изключително динамичен пазар, нашият екип успява не просто да запази, а да надгради стандартите на луксозното гостоприемство. Този приз е признание за всеки един член на екипа на InterContinental Sofia, който ежедневно допринася за изключителното преживяване на нашите гости. Продължаваме да инвестираме в иновации и услуги, които позиционират както хотела, така и София, като водеща дестинация в региона“, допълни той.

          Учредени през 1993 г., Световните туристически награди са признат еталон за най-високи постижения в сектора. Победителите се определят чрез гласуване от професионалисти в индустрията и крайни потребители в световен мащаб, което ги превръща в един от най-авторитетните индикатори за качество в индустрията.

          За InterContinental Sofia

          InterContinental Sofia e част от InterContinental Hotels Group (IHG®) – лидер в хотелиерската индустрия с повече от 6,000 хотела в над 100 страни. Хотелът е собственост на водещата инвестиционна компания „Галакси Инвестмънт Груп“. Той предлага неповторимо изживяване и спиращи дъха гледки към катедралата „Св. Александър Невски“ и планината Витоша. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Огнен изгрев и дъга изумиха софиянци

          Дамяна Караджова -
          Ранните часове над София тази сутрин предложиха спираща дъха гледка, която много жители на столицата ще запомнят дълго.
          Общество

          40 години Шенген: България домакин на ключова европейска конференция

          Дамяна Караджова -
          Столицата посреща участници от цяла Европа на международната конференция „България в Шенген“, посветена на 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение
          Правосъдие

          Започва делото за убийството в Казанлък: двама полицаи на подсъдимата скамейка

          Дамяна Караджова -
          Двама полицейски служители застават пред съда по обвинение в умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions