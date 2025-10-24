Устойчив успех: InterContinental Sofia отново с престижна световна награда

Световните туристически награди (World Travel Awards, WTA), признати за „Оскарите“ в индустрията, отново отличиха лидера в луксозния сегмент в България. За седма поредна година петзвездният InterContinental Sofia грабна престижната титла „Водещ хотел на България“ (Bulgaria’s Leading Hotel) за 2025 г. Церемонията по награждаването за 2025 г. се състоя в Сардиния, Италия.

Това постижение затвърждава статута на хотела като безспорен еталон за луксозно гостоприемство у нас. Така като водещ представител на бранда InterContinental® Hotels & Resorts в България, хотелът продължава да демонстрира устойчивост и безкомпромисно качество в най-високия сегмент.

„Признанието, което получаваме за седма поредна година, е не просто повод за гордост, то е доказателство за устойчивостта на нашия бизнес модел и безкомпромисния фокус върху качеството“, коментира генералният мениджър на хотела Абубак Ену. „В един изключително динамичен пазар, нашият екип успява не просто да запази, а да надгради стандартите на луксозното гостоприемство. Този приз е признание за всеки един член на екипа на InterContinental Sofia, който ежедневно допринася за изключителното преживяване на нашите гости. Продължаваме да инвестираме в иновации и услуги, които позиционират както хотела, така и София, като водеща дестинация в региона“, допълни той.

Учредени през 1993 г., Световните туристически награди са признат еталон за най-високи постижения в сектора. Победителите се определят чрез гласуване от професионалисти в индустрията и крайни потребители в световен мащаб, което ги превръща в един от най-авторитетните индикатори за качество в индустрията.

За InterContinental Sofia

InterContinental Sofia e част от InterContinental Hotels Group (IHG®) – лидер в хотелиерската индустрия с повече от 6,000 хотела в над 100 страни. Хотелът е собственост на водещата инвестиционна компания „Галакси Инвестмънт Груп“. Той предлага неповторимо изживяване и спиращи дъха гледки към катедралата „Св. Александър Невски“ и планината Витоша.