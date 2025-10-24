Въвеждат Тейлър Суифт в Залата на славата на авторите на песни

Асошиейтед прес съобщи, че сред новите членове на Залата на славата на авторите на песни за 2026 г. са Тейлър Суифт, Ел Ел Куул Джей, Кени Логинс, Пинк, Сара Маклоклън и Дейвид Бърн от Talking Heads. Тази година изборът включва имена от различни жанрове — поп, хип-хоп, фолк и рок, което прави подбора особено еклектичен.

Списъкът се допълва от Шарлот Кафи, Кати Валънтайн и Джейн М. Уидлин от The Go-Go’s, Ранди Бакман и Бъртън Къмингс от The Guess Who, както и Джийн Симънс и Пол Стенли от групата Kiss.

Новината за въвеждането на Симънс и Стенли идва само дни след смъртта на Ейс Фрели, оригиналния китарист и съосновател на Kiss, който почина на 16 октомври в Ню Джърси на 74-годишна възраст.

Сред останалите избрани са Ричард Карпентър от The Carpenters и Боз Скагс.

Освен изпълнители, Залата на славата ежегодно отличава и автори, които стоят зад сцената. Сред номинираните в тази категория са Андреас Карлос, продуцент на хитове като I Want It That Way (Backstreet Boys), Bye Bye Bye (NSYNC) и Waking Up In Vegas (Кейти Пери), както и Стив Кипнър, съавтор на Physical (Оливия Нютън-Джон) и Genie In A Bottle (Кристина Агилера). Сред номинираните е и Патрик Ленард, дългогодишен сътрудник на Мадона.

След като миналата година беше сред претендентите, Уолтър Афанасиеф, съавтор на коледния хит на Марая Кери – All I Want for Christmas Is You, отново получава шанс за включване в Залата.

Основана през 1969 г., Залата на славата на авторите на песни почита творците на популярната музика. Всеки автор може да бъде въведен 20 години след първото си комерсиално издание, ако има значим каталог от хитове.

Сред вече въведените са легенди като Елтън Джон и Бърни Таупин, Брус Спрингстийн, Брайън Уилсън, Пол Саймън, Били Джоел, Лайънъл Ричи, Фил Колинс и други. Миналата година в Залата влязоха Джордж Клинтън, Ашли Горли, The Doobie Brothers и Майк Лав от The Beach Boys.