Вердер измъкна три точки със страхотен гол

С много красив гол на Марко Грюл Вердер Бремен надви у дома (1:0) Унион Берлин. Австрийският футболист бележи във втори пореден мач на Вердер, след като преди седмица стори същото и при равенстовото 2:2 с Хайденхайм.

Ключовият момент в мача дойде в 72-ата минута. Тогава Грюл получи от Юкинари Сугавара и с много хубав изстрел с левия крак, озовал се в далечния горен ъгъл, донесе успеха на своите – 1:0. Ударът на австриеца се отби и в напречната греда, преди да влети в мрежата на столичани.

През първата част Унион бе доста активен, но не успя да материализира две добри положения пред вратата на Мио Бакхаус. Възпитаниците на Хорст Щефен се окопитиха през втората част и осъществиха натиск през първите 15-20 минути след почивката. Резултатът бе голът на Грюл за 1:0.

Вердер събра 11 точки от осем кръга в германската Бундеслига. „Железните“ са с 10 т.