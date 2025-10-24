НА ЖИВО
          Висенте Миная: ЦСКА е голям клуб, първенството е силно, имам шанс да покажа на какво съм способен, дори и на моята възраст

          "Основният ми приоритет е да се класираме в тройката, за да може да играем в Европа през следващия сезон" - заяви още новият разпределител на "армейците"

          Снимка: cskavolley.com
          Новият разпределител на волейболния ЦСКА Висенте Миная говори пред клубния сайт дни преди началото на битката в първенството. Той е 37-годишен испанец и гори да покаже на какво е способен. Висенте е третият чужденец в състава на ЦСКА за предстоящия сезон.

          • Висенте, добре дошъл в България. Как се чувстваш в ЦСКА?

          Благодаря, тук е страхотно. Много съм щастлив, че взех това решение да дойда в България и конкретно в ЦСКА. Харесвам града, новите си съотборници, треньорите – всички са много мили с мен. Радвам се, че дойдох.

          • За пръв път напускаш испанското първенство, лесно ли се реши на този ход?

          Да, мога да кажа че го направих бързо. За пръв път ще играя извън Испания, но определено смятам, че това е правилен избор.

          • Харесва ли ти начина на живот тук?

          Дотук мога да кажа, че всичко е прекрасно. Животът е спокоен, въпреки че София е голям град, столица, но като цяло е много приветливо и се адаптирах бързо. Затова ми помогнаха и съотборниците ми, за което им благодаря. Освен това времето ми допада.

          • Беше ли ти трудно да смениш Испания с България?

          Честно казано, за мен това е голяма промяна, защото имам напълно устроен живот в Испания. Но когато ЦСКА ми се обади, не съм се замислял особено. Защото това е голям клуб, първенството е силно и е шанс да покажа на какво съм способен, дори и на тази възраст.

          • Какво знаеше за ЦСКА преди да дойдеш тук?

          Имам двама приятели, българи, които ми казаха, че няма повод да се колебая, защото ЦСКА е много голям клуб, най-големият в България, който е изградил най-големите легенди на този спорт в страната. Освен това знам, че Рафа Паскуал е бил тук, което е показателно за класата на ЦСКА.

          • С какви впечатления си от новите си съотборници, изгради ли приятелства?

          Харесва ми, че тук има млади момчета, които са с много голям потенциал и имат страхотно бъдеще. Те са талантливи и могат да играят на високо ниво. В същото време тук са и няколко от по-опитните волейболисти на България, бивши национали. Този микс от талант и опит ще ни помогне да постигнем нещо голямо.

          • Какви са амбициите ти, слагайки червения екип?

          Смятам, че на първо време ЦСКА трябва да се върне в европейските турнири. Така че това е основният ми приоритет – да се класираме в тройката, за да може да играем в Европа през следващия сезон.

          • Вече видя някои от конкурентите ни по време на турнира за Купа „Борис Гюдеров“. Какво мислиш за тях?

          Да, играхме с Левски и Локомотив, това са добри отбори с качествени волейболисти. Ще бъде тежка битка, сезонът няма да е лесен. Но и ние имаме много добър тим, който може да реализира целите, които си поставяме. Имаме сили да спечелим срещу всеки противник. Всеки от нас е готов.

          • Какво би казал на публиката ни?

          Надявам се, че ще идват да ни подкрепят във всеки мач. Особено срещу Монтана, който е откриващият ни двубой. Имаме нужда от тях, за да стартираме с победа. Това е важно, за да добием увереност още в първия кръг.

          • Пожелавам ти силен сезон, без контузии.

          Благодаря. Надявам се, че ще успеем да покажем онова, на което сме способни.

