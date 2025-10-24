НА ЖИВО
          Volkswagen продължава производство въпреки риска от недостиг на чипове

          Производството в основния завод на Volkswagen във Волфсбург ще продължи по план и през следващата седмица, въпреки риска от недостиг на чипове заради напрежението между Китай и Нидерландия около производителя Nexperia, съобщава източник, запознат със ситуацията.

          Следващата седмица така или иначе ще бъде съкратена заради официален празник в Германия, но след това перспективите остават неясни.

          Засега Volkswagen няма планове да спира производството или да въвежда схема за намалено работно време, но компанията вече води превантивни разговори с германската Агенция по труда в случай, че се стигне до прекъсвания.

          Европейските автомобилни производители, включително BMW и Mercedes, предупреждават за възможни спирания на производството, ако спорът не бъде решен. Китай забрани износа на продукти на Nexperia, след като нидерландското правителство пое контрол над компанията поради опасения за интелектуална собственост и връзки с китайския ѝ собственик Wingtech, поставен миналата година в американския списък с потенциални рискове за националната сигурност.

          Чиповете на Nexperia не са високотехнологични, но са критично важни и използвани масово в автомобилната индустрия. Запасите са ограничени, а смяната на доставчик (например с Infineon, NXP или Texas Instruments) изисква време и одобрения.

          Volkswagen и Mercedes вече търсят алтернативни източници на доставки, за да избегнат повторение на кризата с полупроводници от времето на пандемията. Засега Porsche също поддържа нормален производствен режим.

          - Реклама -

