      петък, 24.10.25
          Европа

          Задължителната казарма се завръща в Хърватия

          Снимка: Christof STACHE / AFP / Getty Images
          Десислава Димитрова
          Хърватският парламент одобри решение за въвеждане на задължителна военна служба, с цел укрепване на националната отбрана на страната. Мярката идва на фона на засилващата се нестабилност в света, включително и в резултат на руската инвазия в Украйна.

          Наборната служба в Хърватия беше премахната през 2008 г., година преди страната да се присъедини към НАТО, за да се премине към професионална армия. В последните години обаче висши държавни представители подчертават, че международните напрежения изискват възстановяване на основното военно обучение, което да засили защитните способности на страната.

          „Наблюдаваме увеличаване на различни видове заплахи, които изискват бързи и ефективни действия от страна на обществото“,

          заяви министърът на отбраната Иван Анушич от управляващата консервативна партия.

          „В лицето на всяка заплаха защитата на страната е от решаващо значение“,

          допълни той, цитиран от АФП.
          Според приетите промени, около 18 000 мъже ще бъдат призовавани всяка година, след навършване на 18 години, за да преминат два месеца военно обучение. Жените няма да подлежат на задължителна служба, а лицата с пацифистки убеждения ще могат да служат в граждански структури за срок от три до четири месеца, включително в екипи за реагиране при бедствия.

          Депутатите приеха изменения в два закона, които позволяват връщането на наборната служба. 84 народни представители подкрепиха поправките в закона за отбраната, а 110 гласуваха „за“ измененията в закона за службата във въоръжените сили.

          Редовните военнослужещи ще получават 1100 евро месечно, докато възнаграждението за тези в алтернативна гражданска служба още не е определено, като според предварителни данни ще бъде по-ниско.

          След приключване на военната служба, завършилите ще имат предимство при кандидатстване за работа в държавните и публичните институции.

          Опозицията от левия политически спектър обаче разкритикува закона, заявявайки, че той дискриминира жените и лицата, избрали гражданска служба, тъй като последните ще получават по-малко възнаграждение и няма да се ползват от преференции при постъпване на държавна работа.

          Хърватия, която има население от 3,8 милиона души, е член на НАТО и се присъедини към Европейския съюз през 2013 г.

