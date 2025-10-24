Задържаха мъж в САЩ, пуснал „Имперския марш“ от Междузвездни войни на Националната гвардия

Жител на Вашингтон, окръг Колумбия, заведе дело в четвъртък, твърдейки, че е бил задържан за това, че е пуснал музиката на Дарт Вейдър от „Междузвездни войни“ по време на протест срещу Националната гвардия, патрулираща града по време на мерките за борба с престъпността на президента Доналд Тръмп, съобщава Axios.

Американският съюз за граждански свободи (ACLU) заведе дело от името на Сам О’Хара срещу четирима служители на Столичната полиция и един член на Националната гвардия на Охайо, като иска обезщетение за предполагаеми нарушения на Първата и Четвъртата поправка на Конституцията на САЩ, незаконно задържане/лишаване от свобода и побой.

След като Тръмп разположи Националната гвардия от Вашингтон и други щати на САЩ като част от мерките си срещу престъпността, О’Хара протестира срещу разполагането им, като пусна „Имперския марш“ от „Империята отвръща на удара“, вторият филм от оригиналната трилогия „Междузвездни войни“, докато снима войски на Националната гвардия по улиците.

Повечето войници на Националната гвардия „игнорират“ О’Хара, докато „някои се усмихваха или смееха“ на действията му. Той публикува видеото в TikTok, където, според иска, е гледано „милиони“ пъти.

Но гвардеецът от Охайо „не е бил развеселен от сатирата“ и „заплашил да се обади на полицаи от Вашингтон, за да се „разправят“ с протестиращия, ако продължи“, когато инцидентът се е случил на 11 септември, твърдят адвокати на ACLU в жалбата си.

В жалбата се твърди, че О’Хара е използвал телефона си, „а понякога и малък високоговорител, и е слушал „Императорския марш“, докато е вървял, като е поддържал музиката достатъчно силна, за да се чува, но не и твърде силна“.

Според адвокатите му, пристигналите полицаи от Вашингтон „здраво“ са оковали О’Хара с белезници и са го задържали за 15-20 минути.

Полицейското управление на Вашингтон е предоставило на Axios полицейски доклад за инцидента, в който се посочва, че гвардеецът е „спрял“ полицаите и че О’Хара е „освободен без по-нататъшни инциденти“.