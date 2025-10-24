Започва делото за убийството в Казанлък: двама полицаи на подсъдимата скамейка

Двама полицейски служители застават пред съда по обвинение в умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Случаят от февруари тази година в Казанлък шокира обществото и предизвика множество протести.

Обвиняемите са 26-годишният Борис и 36-годишният Димитър, които според прокуратурата са причинили смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов по време на проверка след подаден сигнал.

„Влезли са в дома му и са започнали побой, който е довел до фатален край“, посочват разследващите.

След трагедията последваха промени в редиците на МВР, а вътрешният министър Митов определи случая като „срам за системата“, подчертавайки, че подобни прояви няма да бъдат нито допускани, нито толерирани.

Разследването събра множество доказателства – експертизи, видеозаписи и свидетелски показания, а прокуратурата повдигна обвинение за убийство при изпълнение на служба.

Според закона, обвиняемите могат да получат наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на помилване.

Случаят предизвика бурна обществена реакция в Казанлък и извън него. Даниел Кискинов е бил един от учениците на физика Теодосий Теодосиев (Тео), а негови близки и приятели настояват за пълна прозрачност и справедливост.

„Даниел беше убит брутално в собствения си дом от полицаи, които трябваше да го пазят. Умря от ръцете на хората, на които вярвахме. Това е изпитание за правосъдната ни система. Искаме максимални наказания“, заявява София, негова позната.

Божидар, друг негов приятел, добавя: „Човекът няма как да се върне, но вярваме, че ще има справедливост. Дори най-изявеният престъпник не заслужава подобна участ — правораздаването трябва да реши какво е справедливо.“

Процесът, който започва днес, ще бъде сред най-внимателно следените дела за полицейско насилие у нас, а обществото очаква от него да постави граница между властта и безнаказаността.