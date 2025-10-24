НА ЖИВО
          Начало

          Зеленски се срещна с крал Чарлз III в Уиндзор

          Володимир Зеленски и крал Чарлз III
          Володимир Зеленски и крал Чарлз III
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с краля на Великобритания Чарлз III в замъка Уиндзор, съобщава Sky News.

          На Зеленски беше отдаден кралски поздрав и беше изпълнен украинският национален химн, когато влезе в четириъгълника на замъка.

          След това украинският президент беше поканен да инспектира 1-ви батальон на Гренадирската гвардия.

          След това Зеленски благодари на гвардейците, които ръководеха инспекцията, докато обществеността наблюдаваше от портите.

          След това беше ескортиран вътре.

          Според съобщения в медиите, след срещата си с краля, Зеленски ще пътува и до Даунинг стрийт, за да се срещне с британския премиер Киър Стармър.

