Зеленски се срещна с крал Чарлз III в Уиндзор

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с краля на Великобритания Чарлз III в замъка Уиндзор, съобщава Sky News.
- Реклама -
На Зеленски беше отдаден кралски поздрав и беше изпълнен украинският национален химн, когато влезе в четириъгълника на замъка.
След това украинският президент беше поканен да инспектира 1-ви батальон на Гренадирската гвардия.
След това Зеленски благодари на гвардейците, които ръководеха инспекцията, докато обществеността наблюдаваше от портите.
След това беше ескортиран вътре.
Според съобщения в медиите, след срещата си с краля, Зеленски ще пътува и до Даунинг стрийт, за да се срещне с британския премиер Киър Стармър.
Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с краля на Великобритания Чарлз III в замъка Уиндзор, съобщава Sky News.
- Реклама -
На Зеленски беше отдаден кралски поздрав и беше изпълнен украинският национален химн, когато влезе в четириъгълника на замъка.
След това украинският президент беше поканен да инспектира 1-ви батальон на Гренадирската гвардия.
След това Зеленски благодари на гвардейците, които ръководеха инспекцията, докато обществеността наблюдаваше от портите.
След това беше ескортиран вътре.
Според съобщения в медиите, след срещата си с краля, Зеленски ще пътува и до Даунинг стрийт, за да се срещне с британския премиер Киър Стармър.