Зеленски се срещна с крал Чарлз III в Уиндзор

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с краля на Великобритания Чарлз III в замъка Уиндзор, съобщава Sky News.

На Зеленски беше отдаден кралски поздрав и беше изпълнен украинският национален химн, когато влезе в четириъгълника на замъка.

След това украинският президент беше поканен да инспектира 1-ви батальон на Гренадирската гвардия.

След това Зеленски благодари на гвардейците, които ръководеха инспекцията, докато обществеността наблюдаваше от портите.

След това беше ескортиран вътре.

Според съобщения в медиите, след срещата си с краля, Зеленски ще пътува и до Даунинг стрийт, за да се срещне с британския премиер Киър Стармър.