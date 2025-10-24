Жълт код за вятър в почти цялата страна – облаци и валежи ще обхванат България

Днешният ден ще премине под знака на облачно време и дъжд, който ще обхване страната от запад на изток. Валежите ще намаляват след обяд, най-късно в югоизточните райони, когато облачността постепенно ще се разкъсва.

Температурите ще останат по-високи от обичайното за сезона – между 19° и 24°, а в София се очакват около 19°.

⚠️ Жълт код за силен вятър

За 24 октомври синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време в почти цялата страна. Ще бъде ветровито, с вятър от запад-северозапад, който ще е умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен.

Предупреждението е в сила навсякъде, с изключение на Перник, Кюстендил и Благоевград.

Над планините

Високите части ще бъдат облачно и ветровито, с валежи от дъжд, а над 2200 метра – от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен, идващ от запад-югозапад.

Температурите ще са около 12° на 1200 метра и 5° на 2000 метра.

По Черноморието

Над морето облачността ще се увеличава, а след обяд ще завали дъжд. Вечерта валежите в северните райони ще спрат.

Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който по-късно ще се преориентира от запад-северозапад и ще се усили.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, морската вода – 17°–19°, а вълнението – 1–2 бала.

Прогноза за почивните дни

През уикенда вятърът отново ще се завърти от юг-югоизток. В събота след кратко разкъсване на облаците над Северна България те отново ще се сгъстят, а следобед и през нощта ще има нови валежи.

В останалата част от страната се очакват повече слънчеви часове.

В неделя времето отново ще бъде предимно облачно, а в Северозападна България – с дъждове. Минималните температури ще са между 6° и 11°, а максималните – между 17° и 22°.