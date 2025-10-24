Желязков: Виетнамците, учили и работили в България, сближават двата народа

Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам в Гранитната зала на Министерския съвет.
Премиерът подчерта, че официалното посещение на То Лам в България е знаково събитие и кулминация на честванията по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни.
Той изтъкна, че укрепването на традиционните отношения на приятелство, взаимно уважение и многостранно сътрудничество е устойчив приоритет на българската външна политика.
Желязков отбеляза, че много виетнамски граждани са учили и работили в България, като по този начин са допринесли за сближаването между двата народа.
От своя страна генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам благодари за топлото гостоприемство и подчерта, че България е сред първите държави, установили дипломатически отношения с Виетнам.
Той изтъкна, че България вече е първият стратегически партньор на Виетнам на Балканите и вторият в Източна Европа.
То Лам поздрави България за постиженията под ръководството на правителството на Росен Желязков, като отбеляза стабилността на политическата система, устойчивия икономически растеж и подобряващото се качество на живот.
Той също така поздрави страната за предстоящото ѝ влизане в еврозоната от 1 януари 2026 г., което по думите му е „потвърждение за дълбоката интеграция и нарастващата позиция на България в региона“.
След пленарните разговори бяха подписани редица двустранни документи, които ще укрепят и разширят сътрудничеството между България и Виетнам в интерес на двата народа.
