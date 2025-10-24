Желязков: Виетнамците, учили и работили в България, сближават двата народа

Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам в Гранитната зала на Министерския съвет.

Премиерът подчерта, че официалното посещение на То Лам в България е знаково събитие и кулминация на честванията по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни.

„Следим с интерес и оценяваме високо забележителния напредък на Виетнам в социално-икономическото развитие и реформите, както и важната роля на страната като фактор за мира и стабилността в района“, заяви Желязков.

Той изтъкна, че укрепването на традиционните отношения на приятелство, взаимно уважение и многостранно сътрудничество е устойчив приоритет на българската външна политика.

„Уверени сме, че със съвместни усилия и споделена политическа воля ще надградим и обогатим с практическо съдържание двустранните отношения, издигнати на равнище стратегическо партньорство. Това е логична стъпка, надграждаща седем десетилетия приятелство, доверие и сътрудничество“, подчерта премиерът.

Желязков отбеляза, че много виетнамски граждани са учили и работили в България, като по този начин са допринесли за сближаването между двата народа.

„Днес с генералния секретар То Лам ще очертаем конкретни насоки за надграждане на връзките в широк кръг от приоритетни области – политическия диалог, икономиката, сигурността и отбраната, иновациите, дигиталния преход, науката, образованието, културата, земеделието и здравеопазването. Това е цялата палитра от възможности между нашите две страни“, посочи министър-председателят.

От своя страна генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам благодари за топлото гостоприемство и подчерта, че България е сред първите държави, установили дипломатически отношения с Виетнам.

„Партията, държавата и народът на Виетнам винаги помнят и са благодарни за ценната подкрепа на българския народ в борбата за национално обединение“, заяви То Лам.

Той изтъкна, че България вече е първият стратегически партньор на Виетнам на Балканите и вторият в Източна Европа.

„Дълбоко вярвам, че това посещение и установяването на стратегическо партньорство са важен исторически етап, който ще даде силен тласък за развитието на отношенията между Виетнам и България и ще открие големи възможности за бизнес, инвестиции и повишаване на конкурентоспособността“, каза генералният секретар.

То Лам поздрави България за постиженията под ръководството на правителството на Росен Желязков, като отбеляза стабилността на политическата система, устойчивия икономически растеж и подобряващото се качество на живот.

Той също така поздрави страната за предстоящото ѝ влизане в еврозоната от 1 януари 2026 г., което по думите му е „потвърждение за дълбоката интеграция и нарастващата позиция на България в региона“.

„Виетнам също постигна значителен напредък през последните 40 години – икономиката поддържа бърз темп на растеж, културата и социалната сфера се развиват, а животът на хората се подобрява фундаментално и всеобхватно“, добави То Лам.

След пленарните разговори бяха подписани редица двустранни документи, които ще укрепят и разширят сътрудничеството между България и Виетнам в интерес на двата народа.