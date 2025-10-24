Зверев стигна полуфиналите във Виена без да играе, а Де Минор се справи с Беретини

Александър Зверев достигна полуфиналите на силния тенис турнир във Виена, Австрия. Вторият поставен в схемата намери място в последните четири без игра, след като Талон Грикспор от Нидерландия не излезе за сблъсъка им.

- Реклама -

На 1/2-финалите Зверев ще се изправи срещу финалиста от Алмати Корентен Муте или четвъртия в схемата Лоренцо Музети.

Алекс де Минор, трети поставен, също е полуфиналист след чиста победа над Матео Беретини с 6-1, 7-6 (4). Австралиецът нямаше проблеми в първия сет, а във втория пречупи бившия финалист от Уимбълдън в тайбрек.

Съперникът на Де Минор в полуфиналите ще бъде победителят от мача между водача в схемата Яник Синер и Александър Бублик