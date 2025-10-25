Груев се появи от пейката при успех на Лийдс над Уест Хем

Българският национал Илия Груев игра около 20 минути при успеха на Лийдс с 2:1 у дома над кретащия Уест Хем. Груев замени Ао Танака, но не се отчете с нещо особено на „Елан Роуд“ след 73-ата минута, в която стъпи на терена.

Още в третата минута Брендън Аарънсон отбеляза във вратата на лондончани. Алфонс Ареола спаси удар с глава, след което американецът откри сметката си във Висшата лига с добавка от няколко метра – 1:0.

След четвърт час игра Лийдс покачи на 2:0. Джо Родон надскочи персоналния си пазач и с глава матира Ареола от упор.

В средата на полувремето играта бе спряна за няколко минути, за да бъде оказана медицинска помощ на Оливър Скарлс, напуснал терена принудително. Продължението на първата част бе 13 минути, а преди то да дойде, гол на гостите бе отменен. Радостта на Лукас Пакета бе мимолетна. Сетне принудителна смяна имаше и за йоркшърци, където Джеймс Джъстин замени Габриел Гудмундсон.

Лийдс запази комфортната си преднина почти до края. В 90-ата минута Матеус Фернандес върна един гол за Уест Хем – 1:2. Той се разписа с глава след добро центриране на Джаред Боуен, но за повече от почетен гол време нямаше.

Йоркшърци са с 11 точки, докато лондонският им съперник има само четири след 9 мача от Висшата лига.