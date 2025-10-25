НА ЖИВО
          Груев се появи от пейката при успех на Лийдс над Уест Хем

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Българският национал Илия Груев игра около 20 минути при успеха на Лийдс с 2:1 у дома над кретащия Уест Хем. Груев замени Ао Танака, но не се отчете с нещо особено на „Елан Роуд“ след 73-ата минута, в която стъпи на терена.

          Още в третата минута Брендън Аарънсон отбеляза във вратата на лондончани. Алфонс Ареола спаси удар с глава, след което американецът откри сметката си във Висшата лига с добавка от няколко метра – 1:0.

          След четвърт час игра Лийдс покачи на 2:0. Джо Родон надскочи персоналния си пазач и с глава матира Ареола от упор.

          В средата на полувремето играта бе спряна за няколко минути, за да бъде оказана медицинска помощ на Оливър Скарлс, напуснал терена принудително. Продължението на първата част бе 13 минути, а преди то да дойде, гол на гостите бе отменен. Радостта на Лукас Пакета бе мимолетна. Сетне принудителна смяна имаше и за йоркшърци, където Джеймс Джъстин замени Габриел Гудмундсон.

          Лийдс запази комфортната си преднина почти до края. В 90-ата минута Матеус Фернандес върна един гол за Уест Хем – 1:2. Той се разписа с глава след добро центриране на Джаред Боуен, но за повече от почетен гол време нямаше.

          Йоркшърци са с 11 точки, докато лондонският им съперник има само четири след 9 мача от Висшата лига.

          Спорт

          Реал Сосиедад си припомни какво е победа, Оярсабал попари Севиля

          Станимир Бакалов -
          Реал Сосиедад победи с 2:1 Севиля в петъчния мач от испанската Ла Лига. Баските надделяха с две попадения на Микел Оярсабал. Срещата бе от...
          Спорт

          Милан отново сгафи с новак в Серия А

          Станимир Бакалов -
          След като в първия мач от Серия А загуби от Кремонезе с 1:2, сега Милан се измъкна от подобна участ срещу другия новак Пиза,...
          Спорт

          Вердер измъкна три точки със страхотен гол

          Станимир Бакалов -
          С много красив гол на Марко Грюл Вердер Бремен надви у дома (1:0) Унион Берлин. Австрийският футболист бележи във втори пореден мач на Вердер,...

