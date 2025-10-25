Реал Сосиедад си припомни какво е победа, Оярсабал попари Севиля

Реал Сосиедад победи с 2:1 Севиля в петъчния мач от испанската Ла Лига. Баските надделяха с две попадения на Микел Оярсабал. Срещата бе от 10 кръг на испанския елит, след който Реал Сосиедад има едва 9 точки. Андалусийците имат 13 т.

Едва втората победа на Реал С през кампанията бе факт още през първата част. Микел Оярсабал откри от дузпа в 19-ата минута. Преднината на домакините не се задържа особено дълго. След точно половин час игра Севиля направи 1:1, не и без помощта на малко късмет. Късо изпълнение на корнер доведе до удар от дъгата на Неманя Гудел, рикоширал току пред погледа на Алекс Ремиро, и влетял във вратата му.

Шест минути се задържа и паритетът. След изпълнен тъч топката малко случайно стигна до нападателя Оярсабал, а той от воле намери далечния ъгъл за 2:1.

Севилци не се предадоха до самия край и ако Рубен Варгас бе по-точен, то гостите можеха да си тръгнат с равенство от визитата на Реал Сосиедад в Сан Себастиан.