          Реал Сосиедад си припомни какво е победа, Оярсабал попари Севиля

          Срещата бе от 10 кръг на испанския елит, след който Реал Сосиедад има едва 9 точки

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Реал Сосиедад победи с 2:1 Севиля в петъчния мач от испанската Ла Лига. Баските надделяха с две попадения на Микел Оярсабал. Срещата бе от 10 кръг на испанския елит, след който Реал Сосиедад има едва 9 точки. Андалусийците имат 13 т.

          Едва втората победа на Реал С през кампанията бе факт още през първата част. Микел Оярсабал откри от дузпа в 19-ата минута. Преднината на домакините не се задържа особено дълго. След точно половин час игра Севиля направи 1:1, не и без помощта на малко късмет. Късо изпълнение на корнер доведе до удар от дъгата на Неманя Гудел, рикоширал току пред погледа на Алекс Ремиро, и влетял във вратата му.

          Шест минути се задържа и паритетът. След изпълнен тъч топката малко случайно стигна до нападателя Оярсабал, а той от воле намери далечния ъгъл за 2:1.

          Севилци не се предадоха до самия край и ако Рубен Варгас бе по-точен, то гостите можеха да си тръгнат с равенство от визитата на Реал Сосиедад в Сан Себастиан.

