Aстън Вила повали Манчестър Сити

Астън Вила спечели с 1:0 домакинството си на Манчестър Сити след силен мач на „Вила Парк“. Единственото попадение падна в 19-ата минута, когато домакините изпълниха заучен корнер, а Мати Кеш овладя на границата на наказателното поле и се разписа с левия крак.

„Гражданите“ имаха шанс да изравнят малко по-късно, но Ерлинг Холанд не успя да преодолее блестящия Емилиано Мартинес.

В 29-ата минута Унай Емери бе принуден да направи промяна заради травма на Емилиано Буендия, който отстъпи мястото си на Джейдън Санчо. През втората част Вила можеше да реши всичко чрез Санчо, но Джанлуиджи Донарума отрази опасния му удар в 70-ата минута.

В самия край Сити все пак прати топката във вратата на Вила, но след преглед с ВАР попадение на Холанд бе отменено за засада.

Бирмингамци натрупаха 4 поредни победи и вече имат 15 точки, докато Сити приключи серията си от 3 поредни успеха.