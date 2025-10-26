Автоголът влезе в топ 4 сред голмайсторите на Лион, Исмаел Дукуре преживя кошмар

Лион записа драматична победа над Страсбург с 2:1, като решителното попадение падна в първата минута на добавеното време, когато Алфонсо Даниел с прецизен удар от границата на наказателното поле донесе трите точки на „хлапетата“.

- Реклама -

Още в 13-ата минута Павел Сулц пропусна отлична възможност за Лион, а в 25-ата Хоакин Паничели изведе Страсбург напред, засичайки центриране на Гела Дуе за 0:1.

Само шест минути по-късно Исмаел Дукуре неволно насочи топката в собствената си мрежа за 1:1, като това бе 132-рият автогол в полза на Лион в историята на клуба. С този куриозен факт тимът се изравнява с легендата Серж Шиеза, а пред тях остават само Фльори Ди Нало (222 гола), Александър Лаказет (201) и Бернар Лакомб (149).

Малко след изравнителното попадение Корентен Толисо пропусна дузпа за Лион, а в 56-ата минута „хлапетата“ поискаха нов наказателен удар след падане на Сулц в пеналта, но съдията не отсъди нарушение.

Кошмарът за Исмаел Дукуре не приключи с автогола – в 67-ата минута защитникът получи директен червен картон и остави Страсбург с човек по-малко.

Въпреки пропуските, Лион натисна до края и бе възнаграден в добавеното време.

С успеха тимът събра 18 точки и се изкачи на четвърто място, докато Страсбург остана шести.