      понеделник, 27.10.25
          Автоголът влезе в топ 4 сред голмайсторите на Лион, Исмаел Дукуре преживя кошмар

          С успеха тимът събра 18 точки и се изкачи на четвърто място, докато Страсбург остана шести

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лион записа драматична победа над Страсбург с 2:1, като решителното попадение падна в първата минута на добавеното време, когато Алфонсо Даниел с прецизен удар от границата на наказателното поле донесе трите точки на „хлапетата“.

          Още в 13-ата минута Павел Сулц пропусна отлична възможност за Лион, а в 25-ата Хоакин Паничели изведе Страсбург напред, засичайки центриране на Гела Дуе за 0:1.

          Само шест минути по-късно Исмаел Дукуре неволно насочи топката в собствената си мрежа за 1:1, като това бе 132-рият автогол в полза на Лион в историята на клуба. С този куриозен факт тимът се изравнява с легендата Серж Шиеза, а пред тях остават само Фльори Ди Нало (222 гола), Александър Лаказет (201) и Бернар Лакомб (149).

          Малко след изравнителното попадение Корентен Толисо пропусна дузпа за Лион, а в 56-ата минута „хлапетата“ поискаха нов наказателен удар след падане на Сулц в пеналта, но съдията не отсъди нарушение.

          Кошмарът за Исмаел Дукуре не приключи с автогола – в 67-ата минута защитникът получи директен червен картон и остави Страсбург с човек по-малко.

          Въпреки пропуските, Лион натисна до края и бе възнаграден в добавеното време.

          С успеха тимът събра 18 точки и се изкачи на четвърто място, докато Страсбург остана шести.

