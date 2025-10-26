Борис Бонев обори Терзиев за актуализацията на бюджета на София

“Дори през 2025 г. фактите трябва да имат значение. Опитите на пиарите на кмета Терзиев да очернят „Спаси София“, само защото настояваме паркингът при метростанция „Сливница“ за 300 автомобила най-накрая да бъде довършен, казват достатъчно.” заяви днес в своя публикация Борис Бонев, лидер на партия Спаси София и допълни “Когато управляващите твърдят, че проектите за града не трябва да стават жертва на партийните борби, а после правят точно това, думите им звучат като празен шум.”

В свой статус, посветен на актуализацията на бюджета (приета с гласовете на ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП) кметът Терзиев твърди следното: „Изключение направиха единствено общинските съветници от Спаси София, които внесоха предложение за изменение в последния момент в зала и без съгласуване, и макар че то също беше прието, те отказаха да подкрепят цялостната актуализация. Подобно поведение от бивши партньори е разочароващо, доколкото тук става дума за проекти, които са твърде важни, за да бъдат превръщани в заложници на политическото противопоставяне.“

Според Борис Бонев, твърденията, че предложението било „в последния момент“ и „несъгласувано“, са напълно неоснователни, като излага следните факти:

В два поредни бюджета паркингът на „Сливница“ е част от капиталовата програма. При актуализацията преди няколко дни, по предложение на заместник-кмета по строителство, той беше премахнат.

„Спаси София“ направи едно единствено предложение – паркингът да бъде върнат в бюджета с 1,5 млн. лв., като средствата дойдат бюджет за кръпки по улиците. Предложението беше прието.

Само пет минути по-рано, всички политически групи подкрепиха с 47 гласа „за“ доклад на „Спаси София“, с който се реши паркингът да бъде прехвърлен на Центъра за градска мобилност, за да може да бъде довършен.

“Две години администрацията на кмета Терзиев не успя да реши кой ще довърши паркинга за 300 коли до метрото. „Спаси София“ проведе срещи, предложи варианти – ЦГМ, „Метрополитен“, районния кмет или заместник-кмета по транспорт. Решение така и не беше взето. Само празни обещания и бележки в таблиците: „Няма информация кой ще го изпълнява.“ заяви още Бонев и допълни „Ние не просто говорим – внесохме, защитихме и осигурихме подкрепа за доклада, с който паркингът се прехвърля на ЦГМ, за да бъде завършен. Това е реална работа, не пиар. И няма да мълчим, когато обвиняват точно тези, които свършиха работата, че били виновни за чуждия застой.“