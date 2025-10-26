ЦСКА – Берое: Христо Янев определи групата на „червените“

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата за днешното домакинство на Берое в двубой от 13-тия кръг на Първа професионална лига. Мачът ще стартира в 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Ето ги наличните футболисти за двубоя в неделя:

Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Браян Кордоба, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Адриан Лапеня, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Лумбард Делова, Мартин Стойчев, Юлиан Илиев, Петко Панайотов, Бруно Жордао, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Кевин Додай, Георги Чорбаджийски, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой, Йоан Борносузов;