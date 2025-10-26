Доналд Туск: Русия вече запали дома на Киър Стармър, може да нанесе ядрен удар по Лондон

Полският премиер Доналд Туск предупреди, че ако Кремъл атакува страна от НАТО, Обединеното кралство също ще бъде изложено на риск. Той призна, че е „шокиран“ от безразличието на британската общественост към въпросите на националната сигурност.

В интервю за The Times Туск предупреди британския народ, че е време да се отървем от „сладката илюзия“ за сигурност в случай на конфликт между НАТО и Русия. Той припомни, че след посещението си в Киев британският премиер Киър Стармър го е информирал за палежа на дома му в Лондон, за който се твърди, че е организиран от руското разузнаване.

„Бях шокиран, че никой във Великобритания не беше шокиран от това. Реакцията беше като на футболен мач Арсенал-Ливърпул.Но ако руснаците са способни на нещо подобно, значи са способни на всичко“, отбеляза полският премиер, добавяйки, че ако Русия разположи нови хиперзвукови ракети „Орешник“ в Беларус или Калининград, Москва ще може да нанесе ядрен удар по всяка европейска столица, включително Лондон, на разстояние до 3200 км.

Заплахата, казва той, е глобална и универсална, главно поради технологиите. „Всички ние вече сме подложени на масивна кибератака. В Полша са готови да унищожат инфраструктура – ​​железопътни линии, болници. Това може да бъде много болезнено“, заяви Туск.

Следователно не трябва да живеем с илюзията, че „ние сме твърде далеч и че това не е вашата война“, заключи полският премиер.