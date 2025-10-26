НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Доналд Туск: Русия вече запали дома на Киър Стармър, може да нанесе ядрен удар по Лондон

          120
          2568
          Доналд Туск
          Доналд Туск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полският премиер Доналд Туск предупреди, че ако Кремъл атакува страна от НАТО, Обединеното кралство също ще бъде изложено на риск. Той призна, че е „шокиран“ от безразличието на британската общественост към въпросите на националната сигурност.

          - Реклама -

          В интервю за The Times Туск предупреди британския народ, че е време да се отървем от „сладката илюзия“ за сигурност в случай на конфликт между НАТО и Русия. Той припомни, че след посещението си в Киев британският премиер Киър Стармър го е информирал за палежа на дома му в Лондон, за който се твърди, че е организиран от руското разузнаване.

          „Бях шокиран, че никой във Великобритания не беше шокиран от това. Реакцията беше като на футболен мач Арсенал-Ливърпул.Но ако руснаците са способни на нещо подобно, значи са способни на всичко“, отбеляза полският премиер, добавяйки, че ако Русия разположи нови хиперзвукови ракети „Орешник“ в Беларус или Калининград, Москва ще може да нанесе ядрен удар по всяка европейска столица, включително Лондон, на разстояние до 3200 км.

          Заплахата, казва той, е глобална и универсална, главно поради технологиите. „Всички ние вече сме подложени на масивна кибератака. В Полша са готови да унищожат инфраструктура – ​​железопътни линии, болници. Това може да бъде много болезнено“, заяви Туск.

          Следователно не трябва да живеем с илюзията, че „ние сме твърде далеч и че това не е вашата война“, заключи полският премиер.

          Полският премиер Доналд Туск предупреди, че ако Кремъл атакува страна от НАТО, Обединеното кралство също ще бъде изложено на риск. Той призна, че е „шокиран“ от безразличието на британската общественост към въпросите на националната сигурност.

          - Реклама -

          В интервю за The Times Туск предупреди британския народ, че е време да се отървем от „сладката илюзия“ за сигурност в случай на конфликт между НАТО и Русия. Той припомни, че след посещението си в Киев британският премиер Киър Стармър го е информирал за палежа на дома му в Лондон, за който се твърди, че е организиран от руското разузнаване.

          „Бях шокиран, че никой във Великобритания не беше шокиран от това. Реакцията беше като на футболен мач Арсенал-Ливърпул.Но ако руснаците са способни на нещо подобно, значи са способни на всичко“, отбеляза полският премиер, добавяйки, че ако Русия разположи нови хиперзвукови ракети „Орешник“ в Беларус или Калининград, Москва ще може да нанесе ядрен удар по всяка европейска столица, включително Лондон, на разстояние до 3200 км.

          Заплахата, казва той, е глобална и универсална, главно поради технологиите. „Всички ние вече сме подложени на масивна кибератака. В Полша са готови да унищожат инфраструктура – ​​железопътни линии, болници. Това може да бъде много болезнено“, заяви Туск.

          Следователно не трябва да живеем с илюзията, че „ние сме твърде далеч и че това не е вашата война“, заключи полският премиер.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Хамас ще предаде тленните останки на израелски заложник като част от прекратяване на огъня в Газа

          Красимир Попов -
          Военният клон на Хамас, Бригадите Езедин ал-Касам, обяви, че ще предаде тленните останки на още един загинал израелски заложник в рамките на преговорите за...
          Война

          Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

          Георги Петров -
          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс „Можем да потвърдим, че...
          Война

          Израел отмени извънредното положение край Газа

          Георги Петров -
          Израел премахна извънредното положение в районите, граничещи с ивицата Газа — за първи път от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., съобщи...

          120 КОМЕНТАРА

          1. Киър Стармър е най-мразения човек в собствената си страна! Досега си мислех, че всичките тези безпочвени изцепки са чиста пропаганда, но почвам да си мисля, че наистина либералната клоака си вярват на тези изказвания😏

          2. Каква перфектна логика, на база на предполагаем палеж да докажеш ядрена заплаха. Само психично болен може да направи такова умоьаключение, като довод за определен тип политика .

          4. Как така “ се твърди “ от кой и с какви доказателства? Няма ли в държавите специализирани органи които да издирят виновните и тогава да се говори. Защо политиците посочват виновните в последно време и то на другия ден след деянията?

          8. ОО БОЛНИ МОЗЪЦИ😡😡. ХУБАВО ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ДА ТЕ ГРЪМНАТ, НО ЗА ВСИЧКИТЕ ВИ ПЕРВЕРЗИЙ Е ВИНОВНА РУСИЯ. 😡😡

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions