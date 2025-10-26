Езе наказа бившия си тим и даде солидна преднина на Арсенал срещу преследвачите

Арсенал спечели домакинството си от деветия кръг на Висшата лига срещу Кристал Палас с 1:0. Единственото попадение в британската столица вкара Еберичи Езе в 39-ата минута. Седмицата за британеца е добра, след като даде и асистенция срещу Атлетико Мадрид в Шампионска лига.

За Палас ситуацията е тежка в последно време след шокираща загуба от АЕК Ларнака преди броени дни с 0:1. Така вече носителят на ФА Къп и Карабао Къп натрупа три поражения и реми в последните си четири срещи от всички турнири.

Успехът не е толкова изненадващ за „топчиите“, които имат седем победи и реми в последните си осем срещи с въпросния съперник. Възпитаниците на Артета вече са еднолично на върха с 22 точки – 4 пред втория Борнемут.

Междувременно Манчестър Сити отстъпи с 0:1 при визитата на Астън Вила през същото време. Голът в Бирмингам вкара Мати Кеш в 19-ата минута. Така съперниците продължават да си разменят победи и Вила има три успеха и две загуби от „гражданите“ в рамките на пет двубоя.

Разликата между отборите вече е точка, а четвъртият Сити ще срещне Борнемут в следващия кръг.