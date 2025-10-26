НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Езе наказа бившия си тим и даде солидна преднина на Арсенал срещу преследвачите

          В същото време Манчестър Сити допусна изненадващо поражение като гости на Астън Вила

          0
          41
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Арсенал спечели домакинството си от деветия кръг на Висшата лига срещу Кристал Палас с 1:0. Единственото попадение в британската столица вкара Еберичи Езе в 39-ата минута. Седмицата за британеца е добра, след като даде и асистенция срещу Атлетико Мадрид в Шампионска лига. 

          - Реклама -

          За Палас ситуацията е тежка в последно време след шокираща загуба от АЕК Ларнака преди броени дни с 0:1. Така вече носителят на ФА Къп и Карабао Къп натрупа три поражения и реми в последните си четири срещи от всички турнири. 

          Успехът не е толкова изненадващ за „топчиите“, които имат седем победи и реми в последните си осем срещи с въпросния съперник. Възпитаниците на Артета вече са еднолично на върха с 22 точки – 4 пред втория Борнемут. 

          Междувременно Манчестър Сити отстъпи с 0:1 при визитата на Астън Вила през същото време. Голът в Бирмингам вкара Мати Кеш в 19-ата минута. Така съперниците продължават да си разменят победи и Вила има три успеха и две загуби от „гражданите“ в рамките на пет двубоя. 

          Разликата между отборите вече е точка, а четвъртият Сити ще срещне Борнемут в следващия кръг.

          Арсенал спечели домакинството си от деветия кръг на Висшата лига срещу Кристал Палас с 1:0. Единственото попадение в британската столица вкара Еберичи Езе в 39-ата минута. Седмицата за британеца е добра, след като даде и асистенция срещу Атлетико Мадрид в Шампионска лига. 

          - Реклама -

          За Палас ситуацията е тежка в последно време след шокираща загуба от АЕК Ларнака преди броени дни с 0:1. Така вече носителят на ФА Къп и Карабао Къп натрупа три поражения и реми в последните си четири срещи от всички турнири. 

          Успехът не е толкова изненадващ за „топчиите“, които имат седем победи и реми в последните си осем срещи с въпросния съперник. Възпитаниците на Артета вече са еднолично на върха с 22 точки – 4 пред втория Борнемут. 

          Междувременно Манчестър Сити отстъпи с 0:1 при визитата на Астън Вила през същото време. Голът в Бирмингам вкара Мати Кеш в 19-ата минута. Така съперниците продължават да си разменят победи и Вила има три успеха и две загуби от „гражданите“ в рамките на пет двубоя. 

          Разликата между отборите вече е точка, а четвъртият Сити ще срещне Борнемут в следващия кръг.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС определи съдиите в мачовете за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия на БФС определи съдиите за мачовете от 1/16-финалите от Sesame Купа на България, които ще се играят през седмицата. Станимир Тренчев бе...
          Моторни Спортове

          Драмата е пълна! Ландо Норис спечели състезанието в Мексико и оглави генералното класиране

          Николай Минчев -
          Британецът Ландо Норис спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и оглави генералното класиране в Световния шампионат. Пилотът на Макларън стартира...
          Футбол

          Футболни резултати от неделя

          Николай Минчев -
          През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions