Фиорентина изтръгна равенство от Болоня с две дузпи в края

Под оглушителните освирквания на бесния „Артемио Франки“ и викове „Счупихте ни…“, Фиорентина стигна до драматично равенство 2:2 срещу Болоня. „Виолетовите“ сътвориха късен обрат благодарение на две точно изпълнени дузпи от Алберт Гудмундсон и Мойс Кийн, които неутрализираха попаденията на Кастро и Камбиаги за гостите.

Колебливо начало и гол за Болоня

Първото полувреме започна мудно и след няколко плахи опита на Фиорентина, първата сериозна опасност дойде от гостите от Болоня. Далечен удар на Миранда принуди сънародника му Давид Де Хеа да се намесва решително. След последвалия корнер гостите имаха сериозни претенции за дузпа поради игра с ръка на Додо в наказателното поле, но съдията и системата ВАР подминаха ситуацията.

Въпреки това Болоня пое контрола над мача и логичното се случи в 25-ата минута. След продължителна атака и грешка в защитата на Пабло Мари, топката стигна до Кастро, който от близко разстояние с мощен десен удар я прати под напречната греда за 0:1. Фиорентина опита да отговори и в 30-ата минута пропусна златна възможност, когато след ъглов удар Раниери не успя да уцели вратата от няколко метра.

Втори гол за гостите и гняв по трибуните

Втората част започна кошмарно за домакините. Болоня удвои преднината си след гол на Камбиаги, който се възползва от „заспиване“ в отбраната на „виолетовите“. Това попадение отприщи гнева на феновете по трибуните на „Артемио Франки“, които започнаха бурно да протестират срещу играта на своя отбор.

Фиорентина опита да се върне в мача, но атаките им бяха хаотични. Междувременно Болоня стигна и до трети гол чрез Далинга, но той беше отменен от ВАР след преразглеждане на ситуацията.

Невероятен обрат от две дузпи

Надеждата за домакините се върна в 73-ата минута. Игра с ръка на Фъргюсън в наказателното поле доведе до дузпа, която Алберт Гудмундсон превърна в гол, намалявайки резултата на 1:2.

Истинската драма обаче настъпи в 94-ата минута. Удар на Мойс Кийн срещна ръката на Бернардески и съдията Ла Пена посочи бялата точка за втори път. Зад топката застана самият Кийн, който не сбърка и оформи крайното 2:2, носейки неочаквана точка на своя тим.