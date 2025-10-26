НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Гърция обяви война на фалшивия ботокс

          В схемата са забъркани дерматолози и хирурзи

          Снимка: shutterstock
          Гръцките власи се борят с незаконната търговия с неодобрени ботокс продукти. Произходът им е от Турция и Източна Европа, продават се без сертификати в клиники, козметични центрове и салони за маникюр.

          След серия от анонимни сигнали в 2023 г. избухна проблема с незаконните продукти. Тези сигнали доведоха до редица проверки на финансовата полиция. След тях 226 флакона на ботулинов токсин и хиалуронова киселина бяха конфискувани. От Националната организация за лекарства съобщиха, че лекарствата нямат лицензи и са опасни за употреба.

          Документацията за доставки разкри купувачи из цялата страна. Сред тях са хирурзи, дерматологични фирми и козметични салони. Още по-фрапиращо бе, че голяма фармацевтична компания предупреди, че фалшификатите идват с техни етикети.

          Легално продавания ботокс в Гърция струва около 242 евро, а незаконно внесените продукти идват на много по-добра цена – под 120 евро.

          Сотирис Теохарис, президент на Гръцкото дерматологични и венерологично дружество предупреди, че всички неодобрени продукти носят висок риск за здравето.

          За статистика над 130 000 процедури с ботокс са официално извършени в Гърция само за 2024 година, колко от тях са използвали незаконни продукти остава да се разбере.

