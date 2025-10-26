Герасимов: 31 украински батальона са обкръжени в Покровск; Колко войници на ВСУ са това?

След изявленията на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов за обкръжението на 31 батальона от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Покровско направление, започнаха разгорещени дебати и изчисления за това колко войници представлява това, пише „Военная Хроника“.
31 батальона в района на Покровск представлява до 10 000 войници в пълен състав. Но на практика това е малко вероятно. Действителната цифра е по-близо до 5000. Причината е проста: числеността на хартия и действителният личен състав често се различават няколко пъти. В някои райони украинските части дори не знаят колко мъже имат на позициите си. И никой няма да си направи труда да ги брои в момент, когато фронтът се разпада. Това е особено иронично за украинските въоръжени сили, като се има предвид колко пари и ресурси са инвестирани в мрежово-центрична армия по стандарта на НАТО, където ситуационната осведоменост е основата, върху която се изгражда всичко останало.
Но важното не е дори колко от тях са останали. Важното е какво ще правят след това. Основното предизвикателство за тези батальони сега е излизането от обкръжението. Безопасното излизане от шесткилометровия котел е технически и тактически трудна задача, а големият брой дронове на Русия го прави почти невъзможно. Като се има предвид, че ВСУ на практика са загубили Родинске и три четвърти от Покровск, основният въпрос сега е как и къде останалите украински армейски части ще се опитат да излязат. Смята се, че повечето от тях са разположени не в Покровск, а в Мирноград и не знаят за затварящия се котел.
Те ще се предадат. Руснаците няма да ги убият, защото повечето войници са руснаци събирани по улиците на усрайна.
След три дена и Киев.
На месо
Вчера не писахте ли как Украйна си върнала 2 селища там!?
Peter Kaniks Това беше за вчера. 😏
А ти не прочетели , че Сирски е събрал големите командири и им чел конско за това, че се предавали грешна информация за положението на фронта, за да не се вкисва зелката
Кажи честно 😂 31 батальона ? Ти знаеш ли колко хора са това 😂 Да не са роти ?
Dimiter Dimitroff 6 до 8 000 човека. точно толкова са откръжени там. 😎
Жон Три Волта Абе ей кацап, ти брои ли ги ?
Dimiter Dimitroff тъп капут. Напиши в Уикипедия, която е вярня колкото това ,че ти си син на майка си, напиши батальон и виж от колко човека се състои по армии 😆😆
Да го духат руснаците
Що се сърдиш на руснаците, никой няма да ти изкара от устата това което си налапал
Ами информацията се потвърди. Сирски вчера беше бесен,че командирите на терен крият истината. Минал набързо и картинката станала ясна. Ама цал месец лакърдии
Обкръжени пък атакуват, села превземат, орки избиват и колони с техника унищожават! Как стават тези работи бе Герасимов? Да намалиш самогона, че заради твоите пиянски доклади, джуджето вместо в Хага, си мисли, че за Нова година ще е в Киев!😅😂🤣
Ogniyan Nikolov а ти като малък си падал много на главата си. Като голям много ти пречи главата.
Руски сказки от 1001 нощ, накрая всички жалки ватници в черни пликове обратно към Кремъл..
Не ти се вярва, нали?
Свиквай! Все по-лошо ще става…
Don Bouillon те затова ли до момента руснаците им предадоха 20 000 черни плика с хохлонацисти, срещу няма и 200 руски. 😎
Жон Три Волта Над 1.000.000 руски ватници елиминирани до момента в Украйна..
Само за сравнение 15.000 руски жертви в Афганистан за повече от 10 години война там
Don Bouillon аааааая 🤣🤣 ти лично ли ги брои? Пич, учи езици, за да можеш да се информираш не само от битиви. над 2 милиона в момента са утрепаните хохоло нацисти, ако 80 хиляди са руснаците. съотношение над 1 към 20, което никой досега не е постигал. още повече ако искаха, рашъните щяха да направя от Украйна за два дни голф игрище пълно с дупки и щяха да избият 20 милиона, обаче ги жалят защото са един и същи народ
Жон Три Волта Съвсем наскоро от Кремъл си признаха, че над милион са неутрализираните кремълски орки, което значи, че реално са много повече!
Остава основната денацификация, която е в Москва и кликата на ботоксираното ху.ло на токчета🤡💩
Don Bouillon тая приказка сатанинския дявол ли ти я разказа?
Nevelina Arhangelova Да, лично от кулоарите на Кремъл е
Укри,чао
Батальона е от 450 до 700 бойци. От 3000 до 5000 е бригада , дивизията е 9000 до 15000 бойци. Така преди да пишете глупости малко се осведомете. Като твърда цифра 5000 е била численоста на Римския Легион.
И сега какво правим ?
И под този пост има повече от16 агубеняци които се хилят на поста.тоест.русофоби .платени..нарочно винаги поглеждам имената на профилите .от този вид .и познайте. Винаги същите в по голям или по малък брой… Аман от продажби мутри и липса на разум.
Немците предадоха цяла шеста армия , когато попаднаха в плен при Сталинград.
Аз лично се съмнявам кокаиновият клоун да направи същото сега. 😢
120 000 кв/клм.за възстановяване в укр.и много работа има за вършене и в РФ.Работна ръка трябва!!
Κρασι Ελευθερος Те му знаят лесното орките! Сега ще напълнят пак лагерите с „грешници“! Опит имат колкото искаш с ГУЛАГ !
Кое не разбирате за 31 батальона? В началото може 1батальон да е бил 500 души, но след такива колосални загуби, частта пак е батальон, но със 100 човека. Но дори да са в пълен състав, напълно е възможно да бъдат обкръжени.
Като се правят на много хитри и стоят до последно,сега ще попаднат в плен,и да се радват ако оцелеят до този момент,повтарят по най-глупашки начин стратегията на хитлеристите.
Излизане от Покровск живи няма. Шанс имат ако сложат оръжие и се предадат. Иначе до последния нацист
Пламен Цеков Някой май пак е спал с отвити крака!😅😂🤣
„Имало да става“ (из фен медиите на „Да, България!“ и „Демократи за силна България“)
Глупости.
То т’ва цялата армия бе, герасимов! Как пък го измисли това – 31 (ТРИЙСЕ И ЕДИН!) не войници, не взода, ЦЕЛИ БАТАЛЬОНИ! Айде посмали малко
Tasho Zhelev Батальон окоро 200 човека.При бригадата нещата стават сложни
Tasho Zhelev ташо, Да ядеш на майка си ташаците. 31 батальона са между 6 и 8000 човека, а точно толкова са обкръжени.😎
Да бъдат унищожени
Ватенките бълнуват след петъчния запой
Stoyan Georgiev а в действителност кръв вътрешности и кости..развяти знамена..не фейс
Stoyan Georgiev
Този още спи!!
Stoyan Georgiev я бягай да лапаш на мама си пишката 😆
НАРЕДЕНО Е ДА НЕ СЕ ВЗИМАТ ПЛЕННИЦИ.
ВСИЧКИ БАНДЕРОВСКИ СВИНЕ ДА БЪДАТ ПРЕЧУКАНИ.
Виктор Караджов , то ако трябва да бъдат избити всички неонацисти, трябва да почнем от московските и да продължим с руските еничари в България.
И колко точно българи са изрязали въпросните „руски еничари“? А да ти напомня ,че благодарение на московските войници днес пишеш глупости в нета, а не си на колене пред местния бей!!!
Наредено е на Заградителните отряди да не допуснат отстъпващи украински формирования.
Искате да кажете че бандеровските войски са повече,,на хартия,,!?
Пожелавам им да останат живи. Което е най-важното. Ако ще и да е в руски плен
Предайте се немеделено, фашистки гадове, такива!
3-5000
От 500 до 800човека е един баталион. От 5000 до 8000 човека -дивизия.
