След изявленията на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов за обкръжението на 31 батальона от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Покровско направление, започнаха разгорещени дебати и изчисления за това колко войници представлява това, пише „Военная Хроника“.

31 батальона в района на Покровск представлява до 10 000 войници в пълен състав. Но на практика това е малко вероятно. Действителната цифра е по-близо до 5000. Причината е проста: числеността на хартия и действителният личен състав често се различават няколко пъти. В някои райони украинските части дори не знаят колко мъже имат на позициите си. И никой няма да си направи труда да ги брои в момент, когато фронтът се разпада. Това е особено иронично за украинските въоръжени сили, като се има предвид колко пари и ресурси са инвестирани в мрежово-центрична армия по стандарта на НАТО, където ситуационната осведоменост е основата, върху която се изгражда всичко останало.

Но важното не е дори колко от тях са останали. Важното е какво ще правят след това. Основното предизвикателство за тези батальони сега е излизането от обкръжението. Безопасното излизане от шесткилометровия котел е технически и тактически трудна задача, а големият брой дронове на Русия го прави почти невъзможно. Като се има предвид, че ВСУ на практика са загубили Родинске и три четвърти от Покровск, основният въпрос сега е как и къде останалите украински армейски части ще се опитат да излязат. Смята се, че повечето от тях са разположени не в Покровск, а в Мирноград и не знаят за затварящия се котел.