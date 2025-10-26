Григор Димитров: Целта ми е да се върна с пълна сила догодина, сега искам да видя как реагира моето тяло

Най-добрият български тенисист – Григор Димитров, говори за медията на АТП преди дългоочакваното си завръщане на корта. Хасковлията ще вземе участие в последното Мастърс издание за 2025 г. – в Париж.

В интервюто Гришо обяви, че няма търпение отново да се предизвиква със световните имена в тениса, а подготовката му за турнира във френската столица върви по най-добрия начин.

„Има много хубави и смесени емоции в най-позитивния смисъл, но е приятно да бъда отново с момчетата и да можем да се предизвикваме.

Седмицата за мен засега е добра — опитвам да прекарам възможно най-много часове на корта, защото това е, за което копнеех.

Разбира се, целта ми е да се върна с пълна сила следващата година, но сега голямото предизвикателство е да видя как ще реагира тялото ми“, сподели Димитров пред АТР.

Бившият №3 в света не е играл от Уимбълдън, когато получи тежката контузия в спора с Яник Синер при аванс с 2:0 сета.