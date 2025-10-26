Историческо: Кристиано Роналдо с гол номер 950 в кариерата си

Легендарният Кристиано Роналдо вече официално е първият футболист с 950 гола в кариерата си. Той се разписа при гостуването на Ал Хазем в шестия кръг на шампионата в Саудистка Арабия.

Португалецът се разписа за крайното 2:0. Той е и единственият играч в света, успял да отбележи над 80 гола в четири различни национални първенства.

Най-близкият съперник на Роналдо по пътя към 950 попадения е Лионел Меси. Аржентинският нападател, който играе за американския Интер Маями, е вкарал 891 гола