          Историческо: Кристиано Роналдо с гол номер 950 в кариерата си

          Попадението стана факт при победата на Ал Насър над Ал Хазем

          Снимка: БГНЕС
          Легендарният Кристиано Роналдо вече официално е първият футболист с 950 гола в кариерата си. Той се разписа при гостуването на Ал Хазем в шестия кръг на шампионата в Саудистка Арабия.

          Португалецът се разписа за крайното 2:0. Той е и единственият играч в света, успял да отбележи над 80 гола в четири различни национални първенства.

          Най-близкият съперник на Роналдо по пътя към 950 попадения е Лионел Меси. Аржентинският нападател, който играе за американския Интер Маями, е вкарал 891 гола

          1 коментар

          1. Да отивa да вкарва на укранацисткиь фронт да се справят с DICKтатора PUT in 😄😂🤣.Какво го крият като 🐁😂

